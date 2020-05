Takara Bio choisit AGC Biologics comme fabricant de plasmide ADN intermédiaire pour un vaccin contre la Covid-19 (SARS-CoV-2)

SEATTLE, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, société mondiale de façonnage en sous-traitance (CDMO) de produits biopharmaceutiques, a annoncé son partenariat avec Takara Bio. Les sociétés s'associeront dans la lutte contre la Covid-19 en collaborant sur un vaccin prophylactique à ADN, pour lequel AGC Biologics se chargera de fabriquer le plasmide ADN intermédiaire.

« Nous travaillons d'arrache-pied dans cette lutte contre la Covid-19 », a déclaré Koichi Nakao, PDG de Takara Bio. « Nous sommes reconnaissants du soutien que nous apporte AGC Biologics. Ce partenariat nous permettra d'avancer de façon rapide et sûre dans le développement de ce vaccin. »

Pour développer ce vaccin, nous nous appuierons sur l'expertise de l'Université d'Osaka et d'AnGes, Inc. dans le développement de produits d'ADN plasmidique.

« AGC Biologics est ravie de travailler avec Takara Bio sur un projet qui fera une grande différence pour d'innombrables personnes », a déclaré le directeur commercial d'AGC Biologics, Mark Womack. « Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Takara Bio pour lutter efficacement contre cette menace mondiale. »

Disposant d'usines de fabrication en Asie, en Europe et aux États-Unis, AGC Biologics apporte des décennies d'expérience dans le façonnage, y compris l'obtention d'approbations PDMA, EMA et FDA pour l'approvisionnement du marché commercial. Pour répondre à la demande en croissance rapide d'ADNp, AGC Biologics met à profit ses dix années d'expérience éprouvée dans la production commerciale de plasmides et propose une approche hautement personnalisable pour tous les besoins en plasmides.

À propos de Takara Bio

Takara Bio Inc. a vu le jour en tant que division biomédicale de Takara Shuzo Co., Ltd. (désormais Takara Holding Inc.). Fidèle à la mission de la société, celle d'œuvrer en faveur de la santé de l'humanité en développant des biotechnologies révolutionnaires telles que la thérapie génique, Takara Bio se concentre sur deux secteurs d'activité qui utilisent ses biotechnologies et lui permettront de se développer davantage : le domaine de la bioindustrie, base dont elle retire des revenus stables en fournissant des réactifs de recherche, des instruments scientifiques et divers services en sous-traitance aux chercheurs en sciences de la vie d'universités et d'entreprises du monde entier ; et le domaine de la thérapie génique, segment que la société considère comme la clé de sa croissance future, qui passera par le développement et la commercialisation de thérapies géniques pour le cancer, etc. Takara Bio dispose de deux usines de fabrication à grande échelle compatibles avec les bonnes pratiques de fabrication (GMP) et les bonnes pratiques d'essai clinique (GCTP), CGCP I et CGCP II (Center for Gene and Cell Processing, en français « centre de transformation de gènes et de cellules »), qui développent et fabriquent des produits dans des domaines tels que la médecine régénérative et les produits biopharmaceutiques, et participent à la production de ce vaccin préventif à ADN.

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le développement et le façonnage pharmaceutiques en sous-traitance (CDMO) qui s'attèle à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. La société emploie actuellement plus de 1000 personnes dans le monde. Son vaste réseau s'étend sur trois continents et comprend des usines respectant les bonnes pratiques de fabrication actuelles à Seattle, dans l'État américain de Washington, à Copenhague (Danemark), à Heidelberg (Allemagne) et à Chiba (Japon).

AGC Biologics offre une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication actuelles de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Ses offres de services intégrées comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, le développement et la conjugaison de médicaments à base d'anticorps, la constitution de banques de cellules et leur stockage, ainsi que l'expression protéique, notamment son système d'expression breveté pour la production mammalienne, CHEF1®.

Pour plus d'informations, consultez le site www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

SOURCE AGC Biologics