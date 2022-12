Take4 prepara grande projeto gospel

Iniciativa prevê criação de selo e gravadora, além de plataforma digital para lançar novos talentos e conteúdos.

Michael Sullivan também é sócio do projeto

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Reconhecida como uma das maiores agências do Brasil, com contratos com empresas como Vale, Marfrig, ENEL, Band, entre outras, a Take4 avança no universo do entretenimento e dá início a um grande projeto voltado à música gospel. Depois de participar da concepção do quadro 'Altas Promessas', no programa 'Altas Horas', na TV Globo - para o qual deu consultoria e fez a produção musical ao lado de Michael Sullivan e H2O Films -, a Take4 cria um selo, uma gravadora e uma plataforma digital para lançar novos talentos e conteúdos para o segmento, a Maná Music.

O projeto da Take4 faz parte do seu movimento de ampliação das áreas de atuação e diversificação de seu portfólio no entretenimento. A direção artística e musical do núcleo Gospel está a cargo de Michael Sullivan, também sócio do projeto.

A iniciativa é um grande ecossistema de desenvolvimento e lançamento do mercado gospel, em todas as suas etapas. O objetivo é descobrir e treinar novos talentos que possam representar a força da música cristã e permitir que o mundo não evangélico também tenha acesso à arte que nasce todos os dias dentro das igrejas e congregações.

Para acompanhar, foi criado um hub 360º com presença nas redes sociais, conteúdos diversificados, clipes e festivais. Pela gravadora, será desenhada também a estratégia de representação e lançamento para o mercado, permitindo que as vozes desse caminho transcendam as paredes das igrejas.

Com este grande projeto, a Take4 fortalece a sua participação no infindável universo a ser construído ao redor do entretenimento. Ele é parte de sua MCN Digital – Multi Channel Network, que inclui a recente aquisição de parte dos estúdios Luccas Toon e Você Sabia, e reforça sua visão de mudar o mundo através da influência.

