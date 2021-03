Talen Energy Corporation cria o Dia do Investidor de Capital ESG

THE WOODLANDS, Texas, 29 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Talen Energy Corporation ("Talen" ou "a Empresa") anunciou hoje que realizará um evento virtual de Dia do Investidor de Capital na quarta-feira, 19 de maio, às 14h EDT.

O evento destacará a estratégia de transição de energia da Talen e detalhará a oportunidade de crescimento considerável da empresa em energias renováveis, armazenamento de baterias e investimentos de infraestrutura digital à medida que se posiciona em direção a um futuro sustentável.

"Acreditamos que a eletrificação do mundo está acelerando como resultado da adoção de tecnologia em quase todos os aspectos da vida humana e da atividade econômica. Devido a essa rápida mudança, a Talen pretende avançar a transição mundial para a energia limpa, liderando a transformação ESG dos setores de infraestrutura digital e energética", disse o Presidente Alex Hernandez. "Essa transformação cria oportunidades significativas para aumentar o valor empresarial da Talen", continuou o Sr. Hernandez.

O evento também resumirá o retorno, a cultura, a administração e o histórico de criação de valor da Talen desde sua operação privada em 2016.

"A Talen tem o prazer de desempenhar um papel de liderança em direção a um futuro de menos carbono e, ao mesmo tempo, causar um impacto positivo em nossas comunidades", disse Ralph Alexander, Presidente e CEO. "Acreditamos que a transformação contínua da Talen e o forte foco ESG podem servir como uma plataforma de Força para o Bem. Isso ampliará nosso impacto de ESG além de nossa pegada de ativos atual enquanto participamos da consolidação do setor de infraestrutura de energia norte-americano", continuou o Sr. Alexander.

Os investidores institucionais poderão se inscrever para participar do evento através do seguinte link de inscrição: https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day.

As informações sobre o site da Talen não fazem parte deste comunicado de imprensa.

Sobre a Talen Energy Corporation

A Talen Energy é uma das maiores empresas competitivas de geração de energia e infraestrutura da América do Norte. A empresa possui e/ou controla aproximadamente 13 mil megawatts de capacidade de geração em mercados atacadistas de energia dos EUA, principalmente no meio-Atlântico e Texas. A Talen está desenvolvendo um portfólio em larga escala de ativos de energia renovável, armazenamento de bateria e infraestrutura digital em toda a sua pegada expansiva. Para mais informações, acesse https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/

Contato para investidor

Olivia Sigo

Diretora - Finanças, Relações com Investidores e ESG

281-203-5387

[email protected]

Contato com a imprensa

Taryne Williams

Gerente de Relações com a Imprensa e Comunidade

610-601-0327

[email protected]

Declaração advertida sobre informações prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas neste comunicado de imprensa que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Talen espera, acredita ou antecipa que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro, bem como metas ambiciosas, são declarações prospectivas. Essas declarações se baseiam em determinadas suposições feitas pela Talen com base em sua experiência e percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que ela acredita serem apropriados. Não confie excessivamente nessas declarações prospectivas, que falam apenas a partir da data deste comunicado à imprensa. Todas as declarações prospectivas estão qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência. A Talen não assume nenhuma obrigação e não pretende atualizar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a emissão deste comunicado à imprensa, exceto conforme exigido por lei. Este comunicado de imprensa e os materiais aqui mencionados não são uma oferta de venda ou compra, ou uma solicitação de uma oferta de venda ou compra de quaisquer valores mobiliários.

FONTE Talen Energy Corp.

