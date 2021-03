Talen Energy Corporation plant ESG Equity Investor Day

Virtueel evenement om Talen's transformatie naar een toonaangevend ESG-gericht groeiplatform voor hernieuwbare energiebronnen en digitale infrastructuur te benadrukken

THE WOODLANDS, Texas, 29 maart 2021 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corporation ("Talen" of "het Bedrijf") heeft vandaag aangekondigd dat het een virtueel Equity Investor Day-evenement zal organiseren op woensdag 19 mei om 14.00 uur EDT (20 uur CET).

Het evenement zal de strategie voor de energietransitie en de aanzienlijke groeimogelijkheden van van Talen benadrukken op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, batterijopslag en aandeleninvesteringen in digitale infrastructuur beschrijven om zich voor een duurzame toekomst te positioneren.

"Wij geloven dat de elektrificatie van de wereld versnelt als gevolg van de acceptatie van technologie in bijna elk aspect van het menselijk leven en de economische activiteiten. Gezien deze snelle verandering is Talen van plan de wereldwijde transitie naar schone energie te bevorderen door de ESG-transformatie van de sector voor energie- en digitale infrastructuur te leiden", aldus president Alex Hernandez. "Deze transformatie biedt aanzienlijke kansen om de ondernemingswaarde van Talen te laten groeien", vervolgt hij.

Het evenement zal ook een overzicht geven van de ommezwaai in bedrijvsvoering, bedrijscultuur, rentmeesterschap en trackrecord van waardecreatie die het bedrijf gemaakt heeft sinds de transactie in 2016 waarbij het bedrijf een besloten vennootschap werd.

"Talen is verheugd een toonaangevende rol te spelen bij het streven naar een toekomst met een lagere CO2-uitstoot en tegelijkertijd een positieve impact te hebben op onze gemeenschappen", aldus Ralph Alexander, voorzitter en CEO. "Wij geloven dat de constante transformatie en sterke ESG-focus van Talen kunnen dienen als een Force for Good-platform. Dit zal onze ESG-impact versterken die verder gaat dan onze huidige voetafdruk van activa, aangezien we deelnemen aan de consolidatie van de Noord-Amerikaanse energie-infrastructuursector", vervolgde de heer Alexander.

Institutionele beleggers kunnen zich registreren om deel te nemen aan het evenement via de volgende registratielink: https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day.

Over Talen Energy Corporation

Talen Energy is een van de grootste concurrerende bedrijven in Noord-Amerika voor het opwekken en de infrastructuur van energie. Het Bedrijf bezit en/of beheert ongeveer 13.000 megawatt aan gegenereerde capaciteit op de groothandelsmarkten voor elektriciteit in de VS, voornamelijk in de Mid-Atlantische Oceaan en Texas. Talen ontwikkelt een grootschalige portefeuille van hernieuwbare energie, batterijopslag en digitale infrastructuuractiva over zijn uitgebreide voetafdruk. Ga voor meer informatie naar https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/

Contactpersoon voor beleggers

Olivia Sigo

Director- Finance, Investor Relations & ESG

281-203-5387

[email protected]

Perswoordvoerder

Taryne Williams

Media & Community Relations Manager

610-601-0327

[email protected]

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen". Alle verklaringen, behalve verklaringen van historische feiten, opgenomen in dit persbericht die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Talen verwacht, gelooft of verwacht dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, evenals ambitieuze doelen, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen die door Talen zijn gemaakt op basis van zijn ervaring en perceptie van historische trends, huidige omstandigheden, verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren die volgens het Bedrijf passend zijn. U wordt gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Alle toekomstgerichte verklaringen worden in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaring. Talen neemt geen verplichting op zich en is niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven die zich voordoen na de publicatie van dit persbericht, behalve zoals vereist door de wet. Dit persbericht en het materiaal waarnaar hierin wordt verwezen, vormen geen aanbod tot verkoop of aankoop, of uitnodiging tot aanbod tot verkoop of aankoop van effecten.

