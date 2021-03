Talen Energy Corporation programa Día del Inversionista de Capital enfocado en gobierno ambiental, social y corporativo

THE WOODLANDS, Texas, 29 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corporation (Talen) anunció hoy que celebrará un evento virtual de Día del Inversionista de Capital el miércoles 19 de mayo a las 2:00 p. m. hora oficial del este.

El evento destacará la estrategia de transición energética de Talen y detallará la gran oportunidad de crecimiento de la empresa en inversiones de capital en energías renovables, almacenamiento en baterías e infraestructura digital como parte de su posicionamiento hacia un futuro sostenible.

"Creemos que la electrificación del mundo se está acelerando como resultado de la adopción de la tecnología en casi todos los aspectos de la vida humana y la actividad económica. Dado este rápido cambio, Talen pretende impulsar la transición del mundo hacia las energías limpias liderando la transformación del gobierno ambiental, social y corporativo de los sectores de infraestructura energética y digital", afirmó Alex Hernandez, presidente de la empresa. "Esta transformación crea oportunidades importantes para el crecimiento del valor empresarial de Talen", continuó Hernandez.

El evento también resumirá la transformación operativa, la cultura, la gestión y el historial de creación de valor de Talen desde su transacción de privatización en 2016.

"Talen se complace en desempeñar un papel de liderazgo en la búsqueda de un futuro con menores emisiones de carbono, a la vez que genera un impacto positivo en nuestras comunidades", señaló Ralph Alexander, presidente y director ejecutivo."Creemos que la transformación continua de Talen y su decidido enfoque en el gobierno ambiental, social y corporativo pueden servir como una plataforma de influencia positiva. Esto ampliará nuestro impacto en el gobierno ambiental, social y corporativo más allá de la presencia actual de nuestros activos en tanto participamos en la consolidación del sector de infraestructura eléctrica de Norteamérica", agregó Alexander.

Los inversionistas institucionales pueden registrarse para participar en el evento a través del siguiente enlace: https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day.

La información incluida en el sitio web de Talen no es parte de este comunicado de prensa.

Acerca de Talen Energy Corporation

Talen Energy es una de las mayores empresas competitivas de generación de energía e infraestructura de Norteamérica. La empresa posee o controla aproximadamente 13.000 megavatios de capacidad de generación en los mercados mayoristas de energía de los Estados Unidos, principalmente en el Atlántico Medio y Texas. Actualmente, Talen desarrolla un portafolio a gran escala de activos de energía renovable, almacenamiento en baterías e infraestructura digital en toda su presencia geográfica. Para obtener más información, visite https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/

Contacto para inversionistas

Olivia Sigo

Directora de Finanzas, Relaciones con los Inversionistas y Gobierno Ambiental, Social y Corporativo

281-203-5387

[email protected]

Contacto para los medios

Taryne Williams

Gerente de Relaciones con los Medios y la Comunidad

610-601-0327

[email protected]

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa que hagan referencia a actividades, eventos o desarrollos que Talen espera, crea o anticipe que ocurrirán o puedan ocurrir en el futuro, así como las metas deseadas, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en algunas suposiciones formuladas por Talen con base en su experiencia y percepción de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros previstos y otros factores que considera apropiados. Se le advierte no depositar confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, las cuales se basan únicamente en la información disponible en la fecha de este comunicado de prensa. Todas las declaraciones prospectivas están condicionadas en su totalidad por esta advertencia. Talen no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos o circunstancias que se produzcan después de la emisión de este comunicado de prensa, excepto que se requiera por ley. Este comunicado de prensa y los materiales aquí mencionados no constituyen una oferta para vender o comprar, ni una solicitud de una oferta para vender o comprar valores.

FUENTE Talen Energy Corp.

Related Links

www.pplweb.com



SOURCE Talen Energy Corp.