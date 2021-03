Talen Energy Corporation tiendra une journée des investisseurs au sujet des investissements dans les infrastructures axés sur l'ESG

L'événement virtuel souligne la transformation de la société en une plateforme de premier plan axée sur la croissance des infrastructures numériques et infrastructures exploitant des énergies renouvelables axées sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

THE WOODLANDS, Texas, 30 mars 2021 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corporation (« Talen » ou « la société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra le mercredi 19 mai, à 14 h (HAE) une journée virtuelle des investisseurs au sujet des investissements dans les infrastructures.

L'événement mettra en lumière la stratégie de transition énergétique de Talen et permettra à la société de dévoiler ses occasions de croissance considérables dans les domaines des énergies renouvelables, du stockage dans des batteries et des investissements en actions dans l'infrastructure numérique, au moment où elle se positionne pour créer un avenir durable.

« Nous croyons que l'électrification de la planète s'accélère en raison de l'adoption de la technologie dans presque toutes les sphères de la vie humaine et de l'activité économique. Compte tenu de ce changement rapide, Talen a l'intention de faire progresser la transition planétaire vers l'énergie propre en dirigeant la transformation des secteurs de l'électricité et de l'infrastructure numérique en fonction des facteurs ESG, a déclaré Alex Hernandez, président de Talen. Cette transformation crée des occasions intéressantes d'accroître la valeur d'entreprise de Talen. »

Au cours de l'événement, Talen présentera également le redressement opérationnel, la culture, la gérance et le bilan de l'entreprise en matière de création de valeur depuis son opération de privatisation en 2016.

« Talen est heureuse de jouer un rôle de premier plan dans la création d'un avenir à faibles émissions de carbone, tout en ayant un impact positif au sein des collectivités dans lesquelles la société exerce ses activités, a déclaré Ralph Alexander, PDG de l'entreprise. Nous croyons que la transformation continue de Talen et la grande importance qu'elle accorde aux facteurs ESG peuvent servir de plateforme représentant une force positive. Cela accroîtra les bienfaits des facteurs ESG au-delà de notre présence actuelle au moment où nous participons au renforcement du secteur des infrastructures électriques en Amérique du Nord », a conclu M. Alexander.

Les investisseurs institutionnels peuvent s'inscrire à l'événement en cliquant sur le lien suivant : https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day.

Les renseignements contenus sur le site Web de Talen ne font pas partie de ce communiqué.

À propos de Talen Energy Corporation

Talen Energy est l'une des plus grandes sociétés concurrentielles de production d'électricité et d'infrastructures en Amérique du Nord. La Société possède ou contrôle une capacité de production d'environ 13 000 mégawatts au sein d'importants marchés américains de l'énergie en gros, principalement dans les régions du centre du littoral de l'Atlantique et du Texas. Talen développe actuellement un portefeuille d'actifs à grande échelle dans les domaines des énergies renouvelables, du stockage dans des batteries et des infrastructures numériques sur un vaste territoire. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/.

Personne-ressource pour les investisseurs

Olivia Sigo

Directrice, Finances, relations avec les investisseurs et ESG

281-203-5387

[email protected]

Personne-ressource pour les médias

Taryne Williams

Gestionnaire des relations avec les médias et les collectivités

610 601-0327

[email protected]

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les déclarations ou faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe être susceptibles de se produire dans le futur, y compris, mais sans s'y limiter les objectifs ambitieux, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reposent sur certaines hypothèses formulées par Talen en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements prévus et d'autres facteurs qu'elle juge appropriés. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. Tous les énoncés prospectifs sont entièrement sous réserve de la présente mise en garde. Talen n'a aucune obligation, et ne s'engage à aucune obligation, de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour qu'ils reflètent les événements ou circonstances se produisant à la suite de la publication du présent communiqué, sauf si la loi l'exige. Le présent communiqué de presse et les documents dont il est question dans les présentes ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation d'offre d'achat ou de vente de titres.

SOURCE Talen Energy Corp.