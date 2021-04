Talen Energy kondigt joint venture aan met Pattern Energy voor uitbreiding van de infrastructuurportefeuille voor hernieuwbare energie

Deze joint venture zal 1,4 gigawatt aan zonne- en windenergieprojecten ontwikkelen, voornamelijk op de activavoetafdruk van Talen, en creëert een investeringskans voor groei van de energietransitie ter waarde van $ 2 miljard

THE WOODLANDS, Texas, 14 april 2021 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corporation ("Talen") heeft vandaag aangekondigd dat het een joint venture is aangegaan met Pattern Energy Group LP ("Pattern Energy") onder de naam "PT Energy Transitions" voor de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van ongeveer 1,4 gigawatt aan hernieuwbare-energieprojecten op nutsschaal in de komende vijf jaar. PT Energy Transitions zal profiteren van de collectieve kracht van zijn partners, waaronder de ontwikkelings- en bouwcapaciteiten van Pattern Energy, en maakt hierbij gebruik van de voordelige activavoetafdruk van Talen.

De initiële projectportefeuille van PT Energy Transitions bestaat uit zes zonne-energiefaciliteiten in Pennsylvania en een hybride zonne- en windfaciliteit in het westen van de Verenigde Staten. De joint venture is een uitbreiding van het eerste gezamenlijke ontwikkelingsproject van Talen en Pattern Energy, Montour Solar One, een zonne-energiecentrale met een vermogen van 100 Megawatt die zal worden gebouwd naast de bestaande fossiele opwekkingscentrale Montour van Talen in Washingtonville, Pennsylvania. Montour is een van de kolengestookte installaties waarvan Talen heeft aangekondigd dat zij tegen eind 2025 geen kolen meer zal verbranden als onderdeel van haar transformatie naar een duurzame, ESG-gerichte toekomst. Verwacht wordt dat de joint venture de komende vijf jaar ongeveer 2 miljard dollar aan kapitaal zal investeren in de energietransitie, te beginnen met het Montour Solar-project, een van de grootste investeringen in hernieuwbare energie in Pennsylvania.

"Talen is verheugd om de langetermijnrelatie met Pattern Energy uit te breiden als onderdeel van onze strategische transformatie naar een groeiplatform voor hernieuwbare energie en digitale infrastructuur," aldus Alex Hernandez, President van Talen. "Deze joint venture zal ons in staat stellen onze transformatie naar schone energie te versnellen en de ondernemingswaarde van Talen te laten groeien. PT Energy Transitions is een tastbare uiting van Talens ESG-strategie Force for Good, die naast het koolstofvrij maken van onze activabasis ook zal investeren in onze gemeenschappen en kansen zal bieden voor onze mensen."

"De samenwerking met Talen past perfect bij Pattern Energy, omdat we de krachten van onze teams bundelen om een omvangrijke portefeuille van hernieuwbare energieprojecten op nutsschaal te ontwikkelen," aldus Mike Garland, President en CEO van Pattern Energy. "Onze joint venture versnelt de energietransitie van ons land door gebruik te maken van Pattern Energy's leiderschap in de ontwikkeling van hernieuwbare energie in combinatie met Talens grondpositie en bestaande activa voor transmissie-interconnectie. Wij kijken uit naar de uitvoering van deze projecten in samenwerking met Talen en naar de uitbreiding van de reikwijdte van onze joint venture PT Energy Transitions in de komende jaren"

Het management van Talen zal meer details verstrekken tijdens de ESG Equity Investor Day van Talen op 19 mei. Institutionele beleggers kunnen zich registreren om deel te nemen aan het evenement via de volgende registratielink: https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day . De informatie op de website van Talen maakt geen deel uit van dit persbericht.

Citi trad op als exclusief financieel adviseur van Talen. Gibson Dunn & Crutcher, LLP trad op als juridisch adviseur.

Over Talen Energy Corporation

Talen is een van de grootste concurrerende energieopwekkings- en infrastructuurbedrijven in Noord-Amerika. Het Bedrijf bezit en/of beheert ongeveer 13.000 megawatt aan gegenereerde capaciteit op de groothandelsmarkten voor elektriciteit in de VS, voornamelijk in de Midden-Atlantische Regio, Texas en Montana. Talen ontwikkelt een grootschalige portefeuille van hernieuwbare energie, batterijopslag en digitale infrastructuuractiva over zijn uitgebreide voetafdruk. Ga voor meer informatie naar https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/

Over Pattern Energy

Pattern Energy is een van 's werelds grootste particuliere ontwikkelaars en exploitanten van wind-, zonne-, transmissie- en energieopslagprojecten. Zijn operationele portefeuille omvat 28 installaties voor hernieuwbare energie die gebruik maken van beproefde technologie van topklasse, met een operationele capaciteit van 4,4 GW in de Verenigde Staten, Canada en Japan. Pattern Energy laat zich leiden door een langetermijnverbintenis om klanten te dienen, het milieu te beschermen en gemeenschappen te versterken. Ga voor meer informatie naar www.patternenergy.com .

Contactpersoon voor investeerders bij Talen

Olivia Sigo

Director, Finance, Investor Relations & ESG

281-203-5387

[email protected]

Mediacontact bij Talen

Taryne Williams

Media & Community Relations Manager

610-601-0327

[email protected]

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen". Alle verklaringen, behalve verklaringen van historische feiten, opgenomen in dit persbericht die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Talen verwacht, gelooft of verwacht dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, evenals ambitieuze doelen, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen die door Talen zijn gemaakt op basis van zijn ervaring en perceptie van historische trends, huidige omstandigheden, verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren die volgens het Bedrijf passend zijn. U wordt gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Alle toekomstgerichte verklaringen worden in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaring. Talen neemt geen verplichting op zich en is niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven die zich voordoen na de publicatie van dit persbericht, behalve zoals vereist door de wet. Dit persbericht en het materiaal waarnaar hierin wordt verwezen, vormen geen aanbod tot verkoop of aankoop, of uitnodiging tot aanbod tot verkoop of aankoop van effecten.

Related Links

www.talenenergy.com



SOURCE Talen Energy Corp.