Talentuno erhält Investitionen in Höhe von 4 Millionen Euro

Das ungarische Start-up möchte den Personalvermittlungsmarkt revolutionieren

BUDAPEST, Ungarn, 15. April 2019 /PRNewswire/ -- Investoren sprechen einem weiteren künftigen ungarischem „Einhorn"-Start-up ihr Vertrauen aus. Talentuno – ein hoch disruptives HR-Tech-Unternehmen – hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. In eine Serie-A-Runde, die von Hiventures Ventures Fund Management Plc. und Bonitás Venture Capital Fund Management Ltd. geleitet wurde, sicherte sich das in der Startphase befindliche Unternehmen frisches Beteiligungskapital von 4 Millionen Euro. Neben der schnellen geographischen Erweiterung des Unternehmens – mit Polen als nächstem Ziel – soll die Kapitalspritze die modernen technologischen und IT-Lösungen weiter stärken.

Das ungarische Start-up-Unternehmen mischt die europäische Personalvermittlungsbranche auf. Über die innovative Plattform Talentuno empfehlen Nutzer Bekannte für neue Jobs und können bei erfolgreichen Vermittlungen signifikante Provisionen verdienen. In diesem Community-basierten Vermittlungsmodell, das komplett von Talentuno entwickelt wurde, kann jeder zum sogenannten „MatchMaker" werden, einem selbstständigen Personalvermittler. Mit seinem Geschäftsmodell, das die Zeit bis zur Einstellung und die Vermittlungskosten signifikant reduziert und den Vermittlungsprozess demokratisiert, ist das neue ungarische Start-up-Unternehmen ein Eckpfeiler der HR-Tech-Revolution.

Talentuno wurde letzten September eingeführt. Das Portal ist in Ungarn explodiert: mehr als 6.000 MatchMaker haben sich bereits angemeldet und fast 7.000 Kandidaten empfohlen. Knapp 1.500 Bewerbungsverfahren wurden inzwischen bearbeitet und das Verhältnis von erfolgreichen Platzierungen ist bereits höher als der Referenzwert der Branche. Mehr als 100 Unternehmen nutzen die Plattform bereits, darunter bekannte Fortune-500-Unternehmen, die auf Talentuno mehr als 500 Stellen ausgeschrieben haben.

Talentuno zahlte bereits mehr als 100 MatchMakern Provisionen für erfolgreiche Empfehlungen und hunderte von Bewerbungen sind derzeit in Bearbeitung. Bei großen Unternehmen beträgt die durchschnittliche Zeit bis zur Besetzung einer Stelle 1,5 Wochen bis 3 Monate.

Der Erfolg vom Talentuno beruht auf 3 Säulen: einem echt internationalen Team, einem hoch-disruptiven Geschäftsmodell und einem tiefen und schnell wachsenden HR-Markt, der gierig nach besseren Lösungen ist. Die Investitionen werden zur Beschleunigung und zum Start neuer technologischer Entwicklungen verwendet, damit Talentuno den Nutzern ausgefeiltere Lösungen anbieten kann. Nach dem lokalen ungarischen Markt orientiert sich Talentuno jetzt in Richtung Polen. Bis Dezember 2019 soll es in der Region 20.000 ungarische und 10.000 polnische MatchMaker geben und mehr als 1.000 Unternehmenskunden."

Neben konkreten Plänen zum Start von Talentuno in Polen gibt es bereits erste Gespräche mit Investoren aus London für die nächste Runde von ca. 15 Millionen Euro, um 2020 in das Vereinigte Königreich zu expandieren.

Schreiben Sie für weitere Informationen bitte an: talentuno@kyat.hu.

Related Links

http://kyat.hu/



SOURCE Talentuno