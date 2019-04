Talentuno reçoit un investissement de 4 millions d'euros

La start-up hongroise cherche à révolutionner le marché du recrutement

BUDAPEST, Hongrie, 15 avril 2019 /PRNewswire/ -- Des investisseurs ont accordé leur confiance à une start-up hongroise qui est une licorne (entreprise dont la valorisation dépasse le milliard de dollars) en devenir. Talentuno - une entreprise de technologie pour les Ressources humaines qui va complètement changer la donne - a franchi une étape importante. Dans une ronde de financement de série A dirigée par Hiventures Ventures Fund Management Plc. et Bonitás Venture Capital Fund Management Ltd., l'entreprise en phase de démarrage a obtenu 4 millions d'euros de nouveaux capitaux propres. L'injection de ce capital va non seulement permettre d'accélérer l'expansion géographique de l'entreprise - la Pologne étant en tête de liste de ses priorités -, mais elle vise aussi à renforcer les solutions technologiques et informatiques de pointe de la start-up.

L'entreprise hongroise audacieuse en phase de démarrage va chambouler le secteur du recrutement en Europe. Grâce à la plate-forme innovante de Talentuno, les utilisateurs recommandent leurs connaissances pour de nouveaux emplois et touchent des commissions importantes sur les recommandations qui se sont concrétisées. Dans ce modèle de recrutement s'appuyant sur la communauté, entièrement créé par Talentuno, tout un chacun peut devenir un « intermédiaire » (« matchmaker » en anglais), autrement dit un recruteur indépendant. Cette jeune pousse hongroise audacieuse sera la pierre angulaire de la révolution technologique dans le domaine des ressources humaines grâce à son modèle d'entreprise qui réduit considérablement les délais d'embauche et les coûts de recrutement et démocratise au passage le processus de recrutement.

Talentuno a été lancée en septembre dernier. Le portail bat tous les records en Hongrie : plus de 6 000 intermédiaires se sont inscrits à ce jour, qui ont recommandé près de 7 000 candidats. Près de 1 500 processus de demande d'emploi ont été gérés et le taux de placements réussis dépasse d'ores et déjà la référence du secteur. Plus de 100 entreprises utilisent déjà la plate-forme, notamment des entreprises réputées figurant au palmarès Fortune 500, qui ont publié plus de 500 offres de postes sur Talentuno.

Talentuno a déjà versé des commissions à plus de 100 intermédiaires pour des recommandations qui ont porté leurs fruits et des centaines de candidatures sont actuellement en cours de traitement. Pour les grandes entreprises, le temps moyen de placement pour un poste varie entre une semaine et demie et trois mois.

Le succès de Talentuno repose sur trois piliers : une équipe véritablement internationale, un modèle commercial qui rebat toutes les cartes et un marché des ressources humaines conséquent et en plein essor, en quête active des meilleures solutions. Cet investissement va servir à accélérer et à lancer des développements technologiques permettant à Talentuno d'offrir des solutions plus sophistiquées aux utilisateurs. Après avoir démarré sur le marché hongrois local, Talentuno vise désormais la Pologne. L'entreprise a pour objectif d'avoir, d'ici à décembre 2019, 20 000 'matchmakers' hongrois et 10 000 'matchmakers' polonais et plus de 1 000 entreprises clientes dans la région. »

Ayant l'intention de lancer Talentuno en Pologne dans les plus brefs délais, la direction a également entamé les premiers pourparlers avec des investisseurs basés à Londres en vue de sa prochaine ronde de financement d'environ 15 millions d'euros, laquelle devrait soutenir son expansion au Royaume-Uni en 2020.

Pour en savoir plus, veuillez contacter : talentuno@kyat.hu.

SOURCE Talentuno