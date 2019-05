TALIANSKO: International Fitness World sa uskutoční od 30. mája do 2. júna 2019 v RiminiWellness

V priebehu rokov sa RiminiWellness, podujatie pre verejnosť, obchodníkov a profesionálov stalo kľúčovým popredným stretnutím, netrpezlivo očakávaným podujatím, na ktorom sa prvý krát predstavia a prezentujú sa na trhu všetkých nových produktov tohto sektora. Mesto Rimini sa stane križovatkou obchodu, kultúry a rôznorodých disciplín. Obchodníci, kupujúci, prednášajúci a novinári pricestujú z rôznych častí sveta, aby sa táto udalosť opäť stala medzinárodným pódiom obchodných stretnutí.

A práve pod záštitou medzinárodnej tradície, v dňoch 30. a 31. mája, organizuje EuropeActive, európske neziskové fitness združenie so sídlom v Bruseli, „Business to Business Kongres", podujatie pre fitness podnikateľov, na ktorom sa predstavia rečníci ako Olga Burkova, riaditeľka World Class Russia. Uskutoční sa aj „Deň osobného trénera" - deň, ktorý je celý venovaný sektoru profesionálov, na ktorom sa ako lektori predstavia Francesco Bertiato, riaditeľ Wellness Institute, Laura Hogginsová v mene WIFA (Ženy vo fitness asociácii), globálnej neziskovej organizácie, ktorá združuje ženy vo fitness priemysle, Alexis Batrakoulis, víťazka ceny 2018 IDEA Personal Trainer of the Year Award a Igor Castiglia, moderátor a prednášajúci na najdôležitejších fitness zhromaždeniach.

Viac informácií na: en.riminiwellness.com

KONTAKTY PRE TLAČ

Press Office Manager: Marco Forcellini;

International press: Silvia Giorgi silvia.giorgi@iegexpo.it

+39-0541-744814

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/890857/RiminiWellness_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

Related Links

https://en.riminiwellness.com/



SOURCE Italian Exhibition Group (IEG)