-Taller de Ready2Respond en la Conferencia Mundial sobre Seguridad Sanitaria 2022: El papel de la prevención de la gripe en las estrategias de seguridad sanitaria mundial

SINGAPUR, 29 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Ready2Respond , una coalición de más de 60 organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro, patrocinará un taller in situ, "¿Cómo podemos aumentar la preparación para la gripe en el ámbito de la seguridad sanitaria mundial?", el jueves 30 de junio en la Conferencia Mundial sobre Seguridad Sanitaria 2022 que se celebra esta semana en Singapur.

Los temas de debate del taller incluirán: Lecciones aprendidas de la COVID-19 y de las pandemias de gripe y cómo esas lecciones pueden informar de las estrategias destinadas a apoyar a los países de ingresos bajos y medios para obtener un acceso equitativo y fiable a las vacunas; el papel y la importancia de las colaboraciones entre los gobiernos y el sector privado en la financiación de los sistemas de inmunización de adultos en los países de ingresos bajos y medios; y más.

Jane Halton, AO PSM, presidenta del Consejo de Administración de CEPI, exsecretaria de Sanidad y exsecretaria de Hacienda de Australia, será la moderadora.

"La gripe ha sido un grave riesgo para la salud pública en todas las regiones del mundo durante muchos años y los expertos predicen que ese riesgo está aquí para quedarse", dijo la Dra. Marie Mazur, directora de Ready2Respond. "De hecho, los casos de gripe están aumentando en el hemisferio sur. Concienciar sobre las repercusiones de gran alcance de esta peligrosa tendencia es extremadamente importante ante la posibilidad de que vuelva a surgir una nueva pandemia de virus respiratorios. Este objetivo es especialmente importante en los países de ingresos bajos y medianos, donde aún no se ha aplicado un enfoque fiable y sistemático para la prevención de la gripe en adultos y niños. Los participantes en el taller ofrecerán valiosas perspectivas e ideas que seguramente ayudarán a resolver este importante problema de seguridad sanitaria mundial".

"Cada vez más, las crisis sanitarias locales y regionales en todo el mundo se ven influidas por un conjunto de fuerzas interrelacionadas", dijo Halton. "La inversión masiva en investigación y desarrollo clínico durante los últimos años ha aportado nuevas y valiosas vacunas y tecnología para su uso en la gestión de pandemias como la del COVID-19. Pero los países de ingresos bajos y medios siguen teniendo enormes dificultades para acceder a esas vacunas. Esto debe cambiar. Los sectores público y privado desempeñan un papel fundamental en este sentido. Por la salud y el bienestar de todos, debemos seguir colaborando en la creación del marco, la infraestructura y los sistemas que garanticen que estos países tengan un acceso rápido y sin obstáculos a las vacunas en caso de otra pandemia. Todo esto requiere una financiación sostenida a largo plazo, a la que hay que dar prioridad hoy. No hay tiempo que perder".

Entre los participantes en el taller Ready2Respond de la Conferencia Mundial sobre Seguridad Sanitaria figuran:

Jane Halton , AO PSM, presidenta del Consejo de Administración de CEPI, exsecretaria de Sanidad y exsecretaria de Hacienda de Australia ;

, AO PSM, presidenta del Consejo de Administración de CEPI, exsecretaria de Sanidad y exsecretaria de Hacienda de ; Thomas Cueni , director general de IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations);

, director general de IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations); Dr. Gagandeep (Cherry) Kang , profesor de Microbiología, Christian Medical College, Vellore, India ;

, profesor de Microbiología, Christian Medical College, Vellore, ; Dr. Larry Kerr , vicepresidente Adjunto de Salud Mundial y Asuntos Multilaterales, PhRMA;

, vicepresidente Adjunto de Salud Mundial y Asuntos Multilaterales, PhRMA; Dr. Vernon Lee , subdirector de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Sanidad de Singapur, director del Singapore Armed Forces Biodefense Centre, Singapur;

, subdirector de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Sanidad de Singapur, director del Singapore Armed Forces Biodefense Centre, Singapur; Dra. Marie Mazur , directora, Ready2Respond.

Acerca de Ready2Respond

Ready2Respond es un grupo de más de 60 organizaciones filantrópicas, industriales y no gubernamentales y gobiernos nacionales comprometidos con la mejora de la salud mundial y la seguridad sanitaria a través de programas de inmunización contra la gripe estacional más amplios y eficaces en todo el mundo. Ready2Respond trabaja para reforzar la base de pruebas y el apoyo programático a los programas de vacunación, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Ready2Respond promueve además el valor de los programas de inmunización no sólo para reducir la carga anual de la enfermedad de la gripe, sino también para responder y prepararse para epidemias y pandemias como la COVID-19. Ready2Respond es una iniciativa de The Task Force for Global Health. Para más información, visite www.ready2respond.org .

