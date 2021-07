Tam, gdzie słońce spotyka się z morzem: morska pływająca farma fotowoltaiczna napędza podróż Singapuru ku neutralności węglowej

Zbudowana przez Grupę Sunseap, singapurskiego dostawcę rozwiązań energetycznych, pięciohektarowa, osadzona na dnie morskim elektrownia słoneczna swoim rozmiarem odpowiada pięciu boiskom do piłki nożnej. Składa się z 13312 paneli solarnych, 40 inwerterów i 30000 pływaków i, według szacunków, jest w stanie wyprodukować do 6022500 kWh energii rocznie, co odpowiada ilości energii wystarczającej do zasilenia 1250 czteropokojowych mieszkań na wyspie i pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o około 4258 ton dwutlenku węgla.

Panele fotowoltaiczne: naturalny krok na drodze Singapuru do przeciwdziałania zmianie klimatu

Rząd Singapuru ogłosił Zielony Plan do roku 2030 w roku 2021. Celem tej ogólnokrajowej inicjatywy na rzecz udoskonalenia agendy Singapuru w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, ogłoszonej w roku 2020, jest ograniczenie o połowę ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez Singapur do roku 2050. Przyjęta wizja zakłada uzyskanie zerowej emisyjności netto do 2050 r., przy czym cel ten będzie można osiągnąć jedynie wtedy, gdy kraj zacznie w mniejszym stopniu polegać na paliwach kopalnych. Co za tym idzie, głównym zadaniem jest znalezienie alternatywnych metod wytwarzania energii elektrycznej, ponieważ w Singapurze 97% energii elektrycznej wytwarza się z gazu ziemnego.

Niewielka powierzchnia zajmowana przez Singapur sprawia, że kraj ten nie posiada dostępu do naturalnych i odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i woda. Niemniej Singapur, położony niemal na równiku, charakteryzuje się wysoką średnią nasłonecznienienia. Krótko mówiąc, słońce obficie świeci nad Singapurem. W związku z tym, jednym z kluczowych celów Zielonego Planu do Roku 2030 jest czterokrotne zwiększenie korzystania z energii solarnej do mocy szczytowej 1,5 GW do roku 2025, a później 2 GW do 2030 r.

Jednak aby Singapur mógł osiągnąć ten ambitny cel i odblokować prawdziwy potencjał przyjaznej dla środowiska solarnej energii fotowoltaicznej, musi sięgnąć pod najnowocześniejsze technologie.

Niekorzystne warunki wymagają zaawansowanej technologii

Ograniczona powierzchnia Singapuru zmusiła Sunseap do poszukiwania opłacalnych, alternatywnych źródeł energii odnawialnej u wybrzeża, na otwartych wodach morskich, co ostatecznie doprowadziło do wybudowania układu fotowoltaicznego na wodach morskich. Dzięki temu Sunseap zdołało również osiągnąć kolejny kamień milowy: wybudowania podmorskiego okablowania łączącego pływającą platformę z lądem, tworzącego elektryczną sieć zasilającą o mocy 22 KV.

W przeciwieństwie do wód śródlądowych, otwarte wody morskie podlegają zróżnicowanym warunkom i są podatne na zmiany, od wahań temperatury, przez ostre spiętrzenia, po właściwości korozyjne słonej wody. Tak niekorzystne warunki, w powiązaniu z zanieczyszczeniami biologicznymi powszechnymi w ciepłych wodach tropikalnych - w których mikroorganizmy, rośliny, algi i niewielkie żyjątka morskie osadzają się na powierzchniach - mogą potencjalnie przyspieszyć degradację elementów układu fotowoltaicznego, na przykład inwerterów.

Odwołując się do doświadczenia w zakresie integrowania sztucznej inteligencji (SI) z zasobami w chmurze, Huawei wprowadził do urządzeń PV najnowszą technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) optymalizującą wytwarzanie energii. Sunseap wybrał Huawei na dostawcę sprawdzonych w warunkach terenowych, inteligentnych inwerterów sieciowych - Huawei SUN2000-90KTL-H2 - poprawiających sprawność, bezpieczeństwo i niezawodność pływającej farmy solarnej.

„Jesteśmy zaszczyceni, że Sunseap, singapurski dostawca energii solarnej, wybrał nas na dostawcę wiodących w branży inwerterów solarnych, które znajdą się na wyposażeniu jednej z największych na świecie, morskich pływających farm PV - powiedział Bruce Li, dyrektor zarządzający Huawei Asia-Pacific Enterprise Digital Power Business na Azję i Pacyfik. - Jako ekspert w dziedzinie integrowania technologii cyfrowej i elektronicznych układów wytwarzania energii Huawei pomaga osobom fizycznym i przedsiębiorstwom z całego świata w korzystaniu z czystej energii solarnej, dostarczając im Smart PV solutions i przyspieszając przejście na energię odnawialną. Cieszymy się na nawiązanie ścisłej współpracy z Sunseap i przyczynienie się do realizacji Zielonego Planu Singapuru do Roku 2030".

Napędzanie „Zielonego Planu" Singapuru Smart PV Solutions

Inwertery Huawei znalazły już zastosowanie w wytwarzaniu gigawatów energii elektrycznej w istniejących na świecie użytkowych układach solarnych potwierdzając, że spółka jest w stanie z powodzeniem pracować w dowolnej skali i w każdych warunkach. Ponadto inwertery poddano szeregom prób pod kątem korozji solnej i odprowadzania ciepła, które potwierdziły ich odporność na warunki ekstremalne i temperatury od -55°C do 80°C. Dzięki zastosowaniu inwerterów Huawei, Sunseap zdołało uprościć proces utrzymania i konserwacji (PUiK) pływającej platformy, a także zapobiec rdzewieniu oraz ogólnemu zużyciu tworzyw.

Oprócz korzyści wydajnościowych, konstrukcja modułowa gwarantuje szybką i prostą instalację wymagającą dostosowania miejsca instalacji jedynie w niewielkim zakresie. Szybkość i prostota instalacji była dla Sunseap kolejnym argumentem przemawiającym za tym, aby na partnera technologicznego wybrać właśnie Huawei.

Shawn Tan, wiceprezes Działu Inżynierii Sunseap powiedział: „Możliwość przenoszenia inwerterów sieciowych Huawei była kluczowym parametrem, który pozwolił nam na ich zainstalowanie bezpośrednio na platformie pływającej, obok paneli PV. Dzięki temu uniknęliśmy konieczności kładzenia okablowania i sumatorów prądu stałego, ograniczyliśmy koszty i skróciliśmy czas instalacji. Dzięki unikalnej konstrukcji inwerterów ciepło jest odprowadzane bardziej efektywnie, zwiększając ogólną niezawodność całego układu PV".

Dzięki zastosowaniu inwerterów sieciowych Huawei, Sunseap uprościło również proces utrzymania i konserwacji (PUiK), a jego inżynierowie mogą teraz wygodnie przeprowadzać codzienne, rutynowe inspekcje metodą zdalną. Wilson Tsen, kierownik ds. rozwoju i zarządzania projektem w Sunseap, powiedział: „Dzięki Smart PV Solution i inteligentnej platformie utrzymania i konserwacji Huawei możemy wygodniej i prościej prowadzić rutynową inspekcję i obsługę urządzeń elektrowni, pływaków i lin cumowniczych. Technologia Huawei to prawdziwy kamień milowy: możemy nie tylko zdalnie diagnozować problemy występujące na platformie, ale też rozwiązywać zaistniałe problemy bez fizycznej obecności na miejscu".

Przewiduje się, że czas niezbędny na ukończenie tego projektu i podłączenie sieci zachęci inne, znajdujące się w regionie, gęsto zaludnione państwa o ograniczonej powierzchni do podjęcia podobnych inicjatyw.

Frank Phuan, współzałożyciel i prezes Sunseap, zauważył: „Zielony Plan rządu Singapuru jest wyrazem silnego zaangażowania w przeciwdziałanie zmianie klimatu, a morska pływająca elektrownia o mocy szczytowej 5 MW, którą tu wybudowaliśmy, to jedynie niewielki krok naprzód na drodze do wyeliminowania śladu węglowego. Mam nadzieję, że w przyszłości Sunseap i Huawei będą nadal wnosić wkład w tworzenie tu, w Singapurze, otoczenie czystej energii".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1557953/image_5003324_31596379.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1557954/image_5003324_31596489.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei