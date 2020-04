Tan Mujiang eröffnet einen weiteren Auslands-Flagship-Store in Japan

TOKIO, 23. April 2020 /PRNewswire/ -- Am 23. April eröffnete der Flagship-Store von Tan Mujiang in Japan unter der Adresse 1-2KAI, KICHIJIYOUJIGOTOUBIRU, 1-1-1 HONCHIYOU, KICHIJIYOUJI, MUSASHINOSHI, Japan. Damit verfügt das Unternehmen nunmehr über 7 Flagship-Stores an verschiedenen Standorten weltweit wie den USA, Singapur, Kanada, Malaysia, Deutschland und Japan.