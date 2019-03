JURONG, China, 22. März 2019 /PRNewswire/ -- Am 8. März eröffnete Tan Mujiangs erster Flagship-Store (H002) in Kanada im Scarborough Einkaufszentrum in Toronto. Das Einkaufszentrum beherbergt 230 Geschäfte und Tan Mujiang liegt in der belebtesten Gegend des Einkaufszentrums, angrenzend an Pandora und andere internationale Markenläden.