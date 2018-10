Tanla annonce la nomination de Sriram Vinjamuri au poste de directeur de l'exploitation

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/772638/Tanla_Solutions_COO.jpg )

Sriram est un dirigeant très influent qui a à son actif près de 20 ans d'expérience dans les télécommunications indiennes et une expérience générale de 25 ans. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes de direction dans le secteur des ventes intégrées et a été responsable des résultats, du marketing et de la gestion générale. Sriram a précédemment travaillé chez Airtel, Nestlé, BPL et Tanla, où il a joué un rôle significatif grâce à sa planification d'entreprise éprouvée et à son déploiement réussi de la stratégie commerciale.

Dans ses fonctions précédentes, Sriram était vice-président (du département Clients en Inde du Sud) de Tata Teleservices, où il était également responsable de l'amélioration des parts de marché des clients et des parts de marché du chiffre d'affaires, tout en dirigeant une équipe diversifiée et multifonctionnelle de 200 membres œuvrant tout aussi bien dans les ventes et le marketing, la finance, les réseaux que dans les services à la clientèle et les ressources humaines.

Uday Reddy, président du conseil et directeur général de Tanla Solutions, a déclaré : « Je connais personnellement Sriram depuis plus de dix ans et je suis heureux de l'inviter de nouveau à rejoindre Tanla, car il a laissé l'empreinte d'un véritable dirigeant lors de son précédent passage chez Tanla, où il a été responsable des ventes en Inde entre 2007 et 2009. Je suis sûr qu'il jouera un rôle important dans l'accélération de la stratégie de croissance de Tanla ».

« Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de Tanla à l'aube de sa transformation en 'fournisseur mondial de premier plan de communications cloud d'entreprise'. Alors que l'expertise de Karix dans le domaine de l'entreprise créerait des synergies uniques, les fortes capacités technologiques de Tanla dans la fourniture de solutions de plateformes et d'infrastructures de niveau international aideraient à tirer parti des partenariats entre l'entreprise et les opérateurs télécoms pour permettre une innovation rapide et construire des solutions de communication cloud de dernière génération », déclare Sriram.

Sriram sera responsable de la réalisation des objectifs annuels grâce à l'excellence de l'exploitation.

À propos de Tanla

Tanla a démarré sa trajectoire au début du nouveau millénaire avec un petit groupe d'experts en messagerie mobile, basé à Hyderabad, en Inde et chargé de créer un service de messagerie de premier plan. Aujourd'hui, Tanla est l'un des leaders mondiaux dans son secteur puisqu'elle est l'un des plus grands fournisseurs de communication cloud, qui traite plus de 90 milliards de communications commerciales par an. Tanla innove dans la façon dont le monde communique, en plaçant sans cesse la barre plus haut grâce à la rapidité, la facilité et la simplicité des solutions de communication cloud, en adoptant des technologies de pointe pour répondre aux besoins exigeants d'une clientèle diversifiée, qui va des entreprises aux opérateurs dans toutes les régions géographiques.

Contact : relations avec les médias : marketing@tanla.com