Tanla anuncia sus resultados financieros no auditados para el primer trimestre del año fiscal 2021

HYDERABAD, la India, 12 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- La Junta Directiva de Tanla Solutions Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790) anunció, durante su reunión celebrada el 12 de agosto de 2020, sus resultados financieros no auditados para el trimestre que terminó el 30 de junio de 2020 para el año fiscal 2021.

Los ingresos de ₹455,5 crore aumentaron 15% secuencialmente en relación con el primer trimestre del año fiscal 2020.

aumentaron 15% secuencialmente en relación con el primer trimestre del año fiscal 2020. El margen bruto de ₹105,3 crore aumentó 37% secuencialmente en relación con el primer trimestre del año fiscal 2020.

aumentó 37% secuencialmente en relación con el primer trimestre del año fiscal 2020. La ganancia neta de ₹78,6 crore aumentó 204% secuencialmente en relación con el primer trimestre de 2020.

aumentó 204% secuencialmente en relación con el primer trimestre de 2020. El EPS se situó en ₹5,17, mostrando un aumento de 196% secuencial en relación con el primer trimestre de 2020.

Tanla y todas sus subsidiarias siguen libres de deuda.

La provisión de ₹3,7 crore para pérdidas de inversión en fondos líquidos es una provisión de ₹2,92 crore creada para deudas dudosas en el año fiscal 2020, fue revertida en el trimestre corriente, pues el monto fue ejecutado.

para pérdidas de inversión en fondos líquidos es una provisión de ₹2,92 creada para deudas dudosas en el año fiscal 2020, fue revertida en el trimestre corriente, pues el monto fue ejecutado. Se recibió un rembolso fiscal de ₹1,44 crore durante el primer trimestre del año fiscal 2021.

durante el primer trimestre del año fiscal 2021. Los ingresos por intereses se situaron en ₹3,42 crore y comprenden ₹1,4 crore como interés sobre el servicio total de la deuda y ₹2,02 crore ejecutados como intereses de depósitos fijos en el HDFC Bank.

"El desempeño de Tanla en el trimestre se contrapone a la tendencia dominante en medio de la pandemia y sus efectos negativos en la economía global. Nuestra posición única en el mercado como líderes en el ámbito de las comunicaciones digitales y en nube se ha traducido en un sólido crecimiento tanto en términos generales como de balance y de manera interanual e intertrimestral", dijo Uday Reddy, presidente y director gerente de Tanla.

Al comentar sobre la directiva TRAI para el lanzamiento comercial de los servicios DLT a partir del 1 de septiembre de 2020, Uday Reddy señaló: "Con el despliegue comercial de Trubloq programado para el 1 de septiembre, esta plataforma de cadena de bloques tendrá la tracción para convertirse en el referente en su sector. Las autoridades de regulación, las empresas de telecomunicaciones y las empresas podrán mitigar los riesgos del spam y los fraudes móviles, y también brindarán a los usuarios finales la posibilidad de elegir".

Aspectos empresariales destacados

Durante el primer trimestre del año fiscal 2021, se firmaron convenios con 80 clientes nuevos e ingresos anuales potenciales de ₹80 crore , conformando una sana mezcla de clientes de verticales líderes ( e-commerce , BFSI, EdTech, Telecom, etc.) incluidas marcas establecidas y nuevos emprendimientos con gran potencial.

, conformando una sana mezcla de clientes de verticales líderes ( , BFSI, EdTech, Telecom, etc.) incluidas marcas establecidas y nuevos emprendimientos con gran potencial. Tanla ganó el contrato con un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en Dubái para desplegar el sistema de gestión consentida por el suscriptor destinada a los SMS promocionales/masivos con tecnología de cadena de bloques.

Aspectos corporativos y otros destacados

Actualización sobre la recompra

En la oferta de recompra se ofertaron 1,67 Cr acciones, lo que representa 87,80% del total de la oferta de recompra, resultando en una reducción de la porción pagada de capital a 13,55 Cr acciones patrimoniales de ₹1/cada una en relación con *15.22 Cr acciones patrimoniales de ₹1/ cada una.

Después de la recompra, el número de accionistas se redujo en 3.614 al pasar de 50.711 el 12 de junio de 2020 a 47.097 el 31 de julio de 2020.

Los montos totales de ₹135,2 crore por la recompra se liquidaron a los accionistas el 22 de julio de 2020 y el impuesto a la recompra, de ₹29,5 crore , se pagó el 5 de agosto de 2020.

por la recompra se liquidaron a los accionistas el 22 de julio de 2020 y el impuesto a la recompra, de ₹29,5 , se pagó el 5 de agosto de 2020. A continuación presentamos el comportamiento accionario antes y después de la recompra:



Previo a recompra (al 12 de junio de 2020) Posterior a recompra (al 31 de julio de 2020) Particulares No. de accionistas No. de acciones % de participación No. de accionistas No. de acciones % de participación Promotores 6 5,36,10,558 35.21 6 5,36,10,558 39.55 Banyan Investments Limited 1 2,19,99,824 14.45 1 2,19,99,824 16.23 Personal 45 85,32,785 5.6 42 80,47,835 5.94 Público 50,659 6,81,14,390 44.74 47,048 5,19,06,588 38.27 Total 50,711 *15,22,57,557 100.0 47,097 13,55,64,805 100.0

*Nota: Está pendiente la aprobación de la cotización de BSE Limited para la colocación de 62.85.858 acciones patrimoniales asignadas el 3 de abril de 2020 para la conversión de garantías.

Actualización sobre la fusión

La magistratura del Honorable Tribunal Nacional de Derecho Comercial en Hyderabad aprobó la fusión de Karix Mobile Private Limited ("Karix") y Unicel Technologies Private Limited ("Unicel") con Tanla Corporation Private Limited ("Tanla") el 30 de junio de 2020.

aprobó la fusión de Karix Mobile Private Limited ("Karix") y Unicel Technologies Private Limited ("Unicel") con Tanla Corporation Private Limited ("Tanla") el 30 de junio de 2020. Con base en la orden del Tribunal Nacional de Derecho Comercial, la fecha asignada para la fusión es el 9 de abril de 2019.

Según aprobación consignada en la orden del Tribunal Nacional de Derecho Comercial, Tanla recibirá el nombre de Karix, sujeto a las aprobaciones correspondientes.

Un efecto de la fusión es la actual disposición del fondo de comercio, que suma ₹158.4 crore, como gasto amortizable fiscalmente para Tanla.

Actualización de recursos humanos

Se llevó a cabo la evaluación anual del personal y los empleados recibieron los aumentos y ascensos acordes con la política de la compañía para el año fiscal 2021, dando por resultado un incremento total en costos por recursos de ~ 10%.

Más actualizaciones financieras en https://tanla.com/investors.html

Auditores

Auditores internos: Deloitte Touche Tohmastu India LLP

Comisarios: MSKA & Associates

Acerca de Tanla

Tanla es una compañía fundada en 1999, con sede en Hyderabad, la India, y liderazgo internacional en su sector al posicionarse como uno de los mayores proveedores de comunicaciones en nube y operar más de 200.000 millones de comunicaciones empresariales al año. Tanla innova la forma en que el mundo se comunica al elevar constantemente los parámetros gracias a una mejor velocidad, más facilidad y mayor sencillez en las soluciones de comunicación en nube, adoptando tecnologías de vanguardia como la cadena de bloques, la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas a fin de satisfacer las necesidades diferenciadas de una clientela diversa que incluye a empresas y operadoras en todas las geografías. Tanla siempre ha adoptado nuevas tecnologías y cuenta con numerosas patentes registradas, entre ellas "Trubloq", el primer lote de comunicaciones comerciales en cadena de bloques para atender las crecientes preocupaciones en torno al spam y los fraudes. Tanla trabaja con todas las empresas líderes en telecomunicaciones de la India que conforman la primera Red de cadena de bloques para telecomunicaciones del país. Tanla es una sociedad anónima que cotiza en las principales bolsas de la India (NSE: TANLA y BSE: 532790)

Protección legal:

Esta presentación puede contener 'declaraciones prospectivas' fundadas en nuestras actuales expectativas, supuestos, estimaciones y proyecciones acerca de Tanla Solutions Limited (la "Compañía"), nuestra industria, la situación económica de los mercados donde tenemos operaciones y otros asuntos. Estas declaraciones incluyen, entre otros aspectos, el abordaje de nuestra estrategia comercial y las expectativas en cuanto a nuestra posición en el mercado, operaciones futuras, márgenes, rentabilidad, liquidez y recursos de capital. Dichas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y dependen de eventos y circunstancias futuras. Tales declaraciones no garantizan resultados a futuro ni evolución alguna, y los resultados o consecuencias reales podrían diferir sustancialmente de lo implicado en las declaraciones prospectivas. Los riesgos y las incertidumbres relacionadas con estas declaraciones incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa, riesgos e incertidumbres sobre fluctuaciones en las utilidades, fluctuaciones en el tipo de cambio, nuestra capacidad de gestionar el crecimiento, la intensidad de la competencia en los servicios que brinda la Compañía, incluidos aquellos factores que pudieran afectar nuestra ventaja en costos, aumento de salarios, nuestra capacidad de atraer y retener a profesionales altamente capacitados, el exceso de tiempo y costos y su impacto en precios fijos, los contratos a plazo fijo, la concentración de los clientes, las restricciones a la inmigración, la concentración del segmento de la industria, nuestra capacidad de gestionar operaciones internacionales, la menor demanda de tecnología en nuestras áreas clave, la interrupción de las redes de telecomunicaciones o fallas del sistema, nuestra capacidad de completar e integrar con éxito posibles adquisiciones, la responsabilidad civil por daños según nuestros contratos de servicio, el éxito de las empresas con las que la Compañía tiene inversiones estratégicas, el retiro o vencimiento de incentivo fiscales gubernamentales, la inestabilidad política y los conflictos en la región, los cambios en la supervisión, las restricciones legales sobre la recaudación de capital o la adquisición de empresas fuera de la India, y el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual y la situación económica en general que afecta a nuestro rubro. A la luz de estas y otras incertidumbres, se le exhorta a no concluir que los resultados o consecuencias mencionados en cualquiera de las declaraciones prospectivas se concretarán. Todas las declaraciones prospectivas se fundan en la información con la que contamos a la fecha y no asumimos la obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas a fin de que reflejen eventos o circunstancias futuras a menos que así lo exija la ley.

Contacto: [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

FUENTE Tanla Solutions Ltd

SOURCE Tanla Solutions Ltd