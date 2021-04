Tanla Platforms nombra al veterano de Wipro, Aravind Viswanathan, como director financiero

HYDERABAD, India, 8 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790), el mayor proveedor de CPaaS de India, anunció la designación de Aravind Viswanathan como director financiero a partir del 1 de junio de 2021. Aravind se suma a la empresa tras dejar Wipro Limited, donde se desempeñó como vicepresidente sénior y director financiero de la línea global de negocios iDEAS.

"Aravind es un director financiero de la industria de la tecnología altamente experimentado y un líder global increíblemente capaz que será un gran socio para mí y se adaptará perfectamente a Tanla. Aravind es la persona correcta para unirse a mí y a nuestro equipo de liderazgo para ayudar a continuar con el notable ímpetu de Tanla e impulsar nuestra siguiente fase de hipercrecimiento, expansión global y éxito de los clientes. Ayudará a establecer nuevos puntos de referencia en procesos y políticas para la organización al incorporar las mejores prácticas globales. Será un socio poderoso del equipo de liderazgo mientras seguimos impulsando el crecimiento, tanto orgánico como inorgánico", afirmó Uday Reddy, presidente y director ejecutivo de Tanla Platforms Limited.

El manejo de Aravind en materia de finanzas y funciones relacionadas es extenso y rico. Se une a Tanla con casi dos décadas de experiencia financiera, todo en Wipro Limited, una empresa de tecnología de la información líder a nivel global que cotiza en India en NYSE con una capitalización de mercado de más de USD 30.000 millones. Ha desempeñado roles cruciales en finanzas comerciales, tesorería, relaciones con inversionistas, planificación financiera, y análisis y auditoría. Aporta una experiencia considerable en áreas relacionadas con la negociación de contratos con los clientes, entre las que se incluyen la estructuración innovadora de acuerdos, el impulso para lograr un margen operativo superior, la previsión y planificación, la preparación e integración de casos de negocios de fusiones y adquisiciones, la generación de mejores flujos de caja, el establecimiento de procesos y cumplimiento sólidos, las relaciones con los inversionistas y la gestión del talento.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la junta de Tanla Platforms Ltd., por la confianza depositada en mí y por darme esta oportunidad. Me entusiasma unirme a Uday y al equipo de liderazgo de Tanla para hacer avanzar la cultura de innovación que Tanla defiende. Sus inversiones y su fenomenal crecimiento en el negocio de las plataformas es lo que incluye a Tanla entre los líderes globales del ecosistema CPaaS. En el contexto de que Tanla está preparada para la siguiente fase de crecimiento acelerado y expansión global, me entusiasma apoyar a la empresa en esta fase, ser un socio en el impulso del éxito de los clientes y ofrecer valor a todas las partes interesadas", afirmó Aravind.

La junta de Tanla desea agradecer a nuestro actual director financiero, GK Srinivas, por su invaluable contribución a Tanla durante 13 años. Se retirará en agosto de 2021, lo que permitirá una transición fluida hacia el nuevo director financiero.

Acerca de Tanla:

Tanla Platforms Limited transforma la manera en que el mundo colabora y se comunica a través de soluciones innovadoras de CPaaS. Fundada en 1999, fue la primera empresa en desarrollar e implementar centrales de SMS A2P en la India. En la actualidad, como uno de los actores de CPaaS más importantes del mundo, Tanla procesa más de 800.000 millones de interacciones por año, y alrededor del 70 % del tráfico de SMS A2P de India se procesa a través de Trubloq, su plataforma de contabilidad distribuida, lo que la convierte en el caso de uso de cadena de bloques más grande del mundo. Tanla incide en más de mil millones de vidas con mensajes indispensables que satisfacen las necesidades de las empresas más grandes del mundo. Tanla Platforms Limited tiene su sede en Hyderabad, India, y está ampliando su presencia a nivel mundial.

