Tanla Platforms nomeia o veterano da Wipro, Aravind Viswanathan, como CFO

HYDERABAD, Índia, 8 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790), maior provedora de CPaaS da Índia, anunciou a nomeação de Aravind Viswanathan como diretor financeiro a partir de 1º de junho de 2021. Aravind ingressou na empresa depois de sair da Wipro Limited, onde atuou como vice-presidente sênior e CFO – iDEAS Global Business Line.

"Aravind é um CFO do setor de tecnologia altamente experiente e um líder global incrivelmente capaz que será um grande parceiro ao meu lado e que combina perfeitamente com a Tanla. Aravind é a pessoa certa para se juntar a mim e à nossa equipe de liderança para ajudar a continuar o ritmo marcante da Tanla e impulsionar nossa próxima fase de hipercrescimento, expansão global e sucesso do cliente. Ele ajudará a estabelecer novas referências em processo e políticas para a organização, trazendo as melhores práticas globais. Ele será um forte parceiro da equipe de liderança à medida que continuamos impulsionando o crescimento, tanto organicamente quanto inorganicamente", disse Uday Reddy, presidente e CEO da Tanla Platforms Limited.

A atuação de Aravind na área de finanças e outras funções relacionadas é sólido e rico. Ele ingressou na Tanla com quase duas décadas de experiência financeira, tempo em que atuou na Wipro Limited, uma empresa líder global em tecnologia da informação, listada na Índia e na NYSE com valor de mercado de mais de US$30 bilhões. Ele tem desempenhado funções fundamentais em finanças de negócios, tesouraria, relações com investidores, planejamento financeiro e análise e auditoria. Com experiência considerável em áreas de negociação de contratos com clientes, incluindo estruturação inovadora de negócios, geração de margens operacionais superiores, previsão e planejamento, preparação e integração de negócios de fusões e aquisições, ele impulsiona melhores fluxos de caixa, estabelecendo processos e conformidade sólidos, relações com investidores e gestão de talentos.

"Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Conselho da Tanla Platforms Ltd., pela confiança depositada em mim e por me dar esta oportunidade. Estou entusiasmado em me juntar ao Uday e à equipe de liderança da Tanla para promover a cultura de inovação que a Tanla representa. Seus investimentos e crescimento fenomenal no negócio de plataformas são o que coloca a Tanla entre os líderes globais no ecossistema CPaaS. À medida que a Tanla se prepara para a próxima fase de crescimento acelerado e expansão global, estou entusiasmado em apoiar os negócios nesta fase e ser um parceiro na promoção do sucesso do cliente e na entrega de valor para todas as partes interessadas", disse Aravind.

O Conselho da Tanla gostaria de agradecer ao nosso atual CFO GK Srinivas por sua contribuição inestimável para a Tanla durante 13 anos. Ele se aposentará em agosto de 2021, permitindo uma transição tranquila para o novo CFO.

Sobre a Tanla:

A Tanla Platforms Limited transforma a maneira como o mundo colabora e se comunica, por meio de soluções inovadoras de CPaaS. Fundada em 1999, foi a primeira empresa a desenvolver e implementar o A2P SMSC na Índia. Hoje, como uma das maiores empresas do setor de CPaaS do mundo, a Tanla processa mais de 800 bilhões de interações anualmente e cerca de 70% do tráfego de A2P SMS da Índia é processado por meio de sua plataforma de contabilidade distribuída, Trubloq, tornando-se o maior caso de uso de blockchain do mundo. A Tanla impacta mais de um bilhão de pessoas com a missão de levar mensagens críticas que atendam às necessidades das maiores empresas do mundo. A Tanla Platforms Limited é uma empresa sediada em Hyderabad, na Índia, e está expandindo a sua presença globalmente.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

FONTE Tanla Platforms Limited

SOURCE Tanla Platforms Limited