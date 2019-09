Tanla Solutions annonce l'intégration de trois nouveaux administrateurs

« Les nominations de Sanjay Kapoor, Rohit Bhasin et Sanjay Baweja au conseil sont en accord avec l'engagement de Tanla visant à intégrer des membres du conseil hautement accomplis, possédant d'excellentes qualifications et reconnus à l'échelle de l'industrie. Notre conseil est impatient de pouvoir bénéficier de leur expertise de l'industrie et de leurs précieuses connaissances pour avancer sur la route de la croissance », a commenté Uday Reddy, président et directeur général de Tanla.

À propos de Sanjay Kapoor

Expert en télécommunications et en technologie, Sanjay Kapoor étend ses relations avec Tanla Solutions en occupant la fonction d'administrateur non exécutif.

M. Kapoor a acquis une renommée étendue en collaborant avec des sociétés réputées et en apportant ses conseils à de nombreuses entreprises en tant que membre du conseil d'administration. M. Kapoor a travaillé avec des sociétés telles que Xerox, Micromax en tant que président, et Bharti Airtel en qualité de PDG. Acteur dynamique au sein de forums industriels tels que la CII, la COAI et la NASSCOM, M. Kapoor a été membre du conseil d'administration et du comité exécutif de la GSMA et membre du conseil d'entreprises telles qu'Indus Towers, Bennett Coleman & Co. Ltd et PVR Limited, entre autres. En outre, il a occupé la fonction de conseiller principal au sein du Boston Consulting Group.

À propos de Rohit Bhasin

Fort de 35 années d'expérience, M. Bhasin a travaillé avec des organisations renommées telles que la Standard Chartered Bank, AIG Inc, et PricewaterhouseCoopers (PwC). Il dispose d'une longue expérience de conseiller au sein d'un certain nombre d'organisations, notamment en tant que membre de l'équipe dirigeante de PwC Inde (ILT) et membre du réseau mondial des responsables de l'évaluation de PWC. Il occupe actuellement la fonction de fiduciaire indépendant au sein de la PwC India Foundation.

M. Rohit a également été administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de GE Capital Services India et l'un des présidents du sous-comité Audit du conseil. Par le passé, il a également officié en tant qu'administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de Fortis Healthcare Limited et membre du conseil de SecureNow.

À propos de Sanjay Baweja

Avec plus de trente ans d'expérience et une spécialisation dans la finance au sein de secteurs comme le commerce électronique, les infrastructures et les télécommunications, Sanjay Baweja a collaboré avec plusieurs grandes marques, dont Emaar MGF Land Limited en tant que président exécutif des affaires commerciales et directeur de la gestion des risques, Bharti Airtel, Xerox Modicorp, Digital Equipment et Ballarpur Industries.

M. Baweja a été le directeur financier (CFO) de Suzlon Energy Ltd, où il a également fait partie du groupe de réflexion stratégique central chargé de définir la feuille de route stratégique pour accroître la rentabilité et de contribuer au développement général de l'organisation. Auparavant, il a travaillé en qualité de directeur financier pour des entreprises renommées telles que Flipkart et Tata Communications.

En conclusion

M. Baweja, M. Bhasin et M. Kapoor sont tous d'éminents chefs de file dans leur domaine et constitueront un atout précieux au sein du comité du conseil de Tanla Solutions. En s'appuyant sur leur travail intersectoriel et leur solide expérience dans le domaine de la finance, M. Bhasin et M. Baweja s'attacheront à élaborer une stratégie financière forte pour Tanla Solutions.

À propos de Tanla Solutions

Tanla, société basée à Hyderabad, en Inde, a été fondée en 1999. Elle est l'un des chefs de file mondiaux dans son secteur, puisqu'elle est l'un des plus grands fournisseurs de communication cloud et traite plus de 120 milliards de communications commerciales par an. Tanla innove et transforme la façon dont le monde communique, en plaçant sans cesse la barre plus haut grâce à l'amélioration de la rapidité, de la facilité et de la simplicité des solutions de communication cloud, adoptant des technologies de pointe pour répondre aux besoins exigeants d'une clientèle diversifiée, qui va des entreprises aux opérateurs dans toutes les régions géographiques.

