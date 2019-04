Tanla Solutions Ltd finalise l'acquisition de Karix Mobile

1,12 milliards de roupies en espèces ; une attribution préférentielle à Banyan de 22 millions d'actions de Tanla à la valeur nominale d'une roupie et à un taux de 56,79 INR par action, pour un total de 1,25 milliards INR ; et la reprise de la dette de Karix par Tanla pour un montant de 1,03 milliards de roupies.

Cette acquisition est financée par Tanla avec son encaisse au bilan.

Suite à l'acquisition, la participation de Tanla (sur une base entièrement diluée) sera constituée ainsi : promoteurs, 31,2 % et GSO, 14,6 %.

Par suite de l'acquisition, Karix devient une filiale en propriété exclusive de Tanla (et Unicel restera une filiale de Karix) à compter du 10 avril 2019.

Par suite de l'attribution préférentielle à Banyan, Banyan occupera un siège d'observateur au conseil d'administration de Tanla.

Tanla annonce la nomination de M. Alex Howell (directeur général de GSO) au poste d'observateur au conseil d'administration de Tanla. Alex est un ancien élève de la London School of Economics et apporte avec lui plus de 14 années d'expérience des marchés financiers dans un large éventail de domaines, tels que les fusions et acquisitions, le financement par emprunt et par émission d'actions ainsi que les marchés du crédit public, ayant précédemment travaillé chez Lehman Brothers, Nomura et (depuis 2012) GSO.

S'exprimant au sujet de l'acquisition, M. Uday Reddy, directeur général de Tanla, a déclaré :

« L'acquisition de Karix par Tanla est un événement marquant de l'histoire des télécommunications en Inde, rapprochant deux des acteurs les plus influents de l'écosystème des communications cloud. Les deux équipes combinées sont pleinement motivées à offrir des innovations substantielles et de la valeur ajoutée pour le plus grand plaisir des actionnaires. Cette combinaison engendrera des opportunités enthousiasmantes qui permettront de réduire les processus, les échéances et les coûts. »

M. Alex Howell a ajouté : « Nous attendons avec impatience cette nouvelle phase de croissance des entités combinées et espérons que Tanla deviendra un leader du secteur des communications cloud. »

À propos de Tanla

Tanla a démarré sa trajectoire au début du nouveau millénaire avec un petit groupe d'experts en messagerie mobile, basé à Hyderabad, en Inde et chargé de créer un service de messagerie de premier plan. Aujourd'hui, Tanla est l'un des leaders mondiaux dans son secteur puisqu'elle est l'un des plus grands fournisseurs de communication cloud, qui traite plus de 90 milliards de communications commerciales par an. Tanla innove dans la façon dont le monde communique, en plaçant sans cesse la barre plus haut grâce à la rapidité, la facilité et la simplicité des solutions de communication cloud, en adoptant des technologies de pointe pour répondre aux besoins exigeants d'une clientèle diversifiée, qui va des entreprises aux opérateurs dans toutes les régions géographiques. Tanla est une société anonyme cotée aux plus grandes bourses d'Inde (NSE : TANLA, BSE : 532790).

Pour plus de renseignements, adressez-vous à investorhelp@tanla.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/869663/Tanla_Karix.jpg

SOURCE Tanla Solutions Ltd