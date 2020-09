Tanmiah Food Company annonce un prix d'un million de dollars américains pour le Positive Poultry Challenge

Le défi est ouvert au grand public. Une fois les soumissions reçues et évaluées, cinq organisations seront présélectionnées pour recevoir un prix de 20 000 $ américains avant de passer à la phase finale. Le gagnant recevra un prix d'un million de dollars américains pour sa solution. TFC recherche des solutions pour créer de nouveaux procédés de conversion et d'utilisation des quantités croissantes de fumier de volaille en vue d'obtenir des produits à valeur ajoutée pour l'activité principale de TFC.

Par le passé, la production intensive de volaille a eu des effets néfastes sur l'environnement. L'entreposage et l'élimination du fumier avicole brut sont devenus problématiques en raison de la pollution de l'air, de l'eau et du sol qui y est associée. L'enfouissement du fumier de volailles entraîne des émissions de gaz à effet de serre ; le fumier de volailles se décompose en ammoniac qui a des effets néfastes sur la santé des oiseaux et des travailleurs agricoles ; une mauvaise gestion du fumier entraîne une pollution du sol et de l'eau par des agents pathogènes et des métaux lourds, etc. Compte tenu du taux de croissance rapide du secteur, des mesures de réduction de ces émissions sont nécessaires. Les technologies existantes demeurent nocives pour l'environnement, contribuant à la pollution de l'eau et de l'air et à une empreinte carbone importante. L'objectif de TFC est de transformer ce processus de production nuisible en une chaîne de valeur négative en carbone, ce qui a un impact positif sur l'environnement.

En tant que PDG de TFC, Zulfiqar Hamadani a souligné que « Tanmiah vise à devenir la principale entreprise avicole durable de la région, en tant que producteur de volaille à empreinte carbone négative et à servir de modèle d'affaires circulaire exemplaire dans la région. »

Le programme Omnipreneurship Awards est une réalisation de la société mère, Al-Dabbagh Group (ADG), qui régit la culture d'entreprise et s'engage à être un citoyen corporatif mondial positif. Auparavant, ADG s'est fait le champion d'autres programmes de prix : les Stars Impact Awards, reconnaissant les ONG mondiales influentes et leur fournissant du financement pour leur travail ; et le prix Philanthropreneurship Award, décerné à une personne ou à une organisation qui allie les affaires et la philanthropie pour résoudre des défis mondiaux clés.

Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements et pour soumettre des candidatures, au plus tard à 23 h 59 (HEC), le 15 décembre 2020. Les finalistes seront annoncés en janvier 2021 et le gagnant du défi en juin 2021.

Renseignements généraux :

Omnipreneurship Awards : https://www.omnipreneurshipawards.com/

Site Web de TFC : www.tanmiah.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1276963/Omnipreneurship_Awards_2020.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1276959/OA_2020.jpg

SOURCE Tanmiah Food Company (TFC)