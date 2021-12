Taoyuan Forest International Tourism Resort in China: Eine offene Einladung an alle

BEIJING, 7. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Das Taoyuan Forest International Tourism Resort wurde am 30. November 2021 auf dem Gipfeltreffen der chinesischen Kultur- und Tourismusindustrie in Beijing vorgestellt. Das Resort, das die natürliche Schönheit und die authentische Kultur des chinesischen Jangtse-Flussdeltas in sich vereint, heißt alle Gäste aus dem In- und Ausland herzlich willkommen und bietet ihnen eine ganz neue Erfahrung eines wunderbaren, regional inspirierten Urlaubs.