Tappy präsentiert tragbare Zahlungslösung in Zusammenarbeit mit der Expresspay Card auf Money20/20

Money20/20, die derzeit in Hangzhou, China, stattfindet, wirft einen sehr genauen Blick auf den chinesischen Markt aus internationaler Perspektive. Sie baut eine Kommunikationsbrücke zwischen führenden chinesischen und internationalen Fintech-Unternehmen, die alle bestrebt sind, neue Kooperations- und Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken. Tappy aus Hongkong, ein Vorreiter im Bereich tragbarer Zahlungs- und Zugangsgeräte, wurde zur Konferenz eingeladen. Die innovative Technologie von Tappy kann vollständig in Gegenstände wie Uhren, Kettenarmbänder, Schmuck und viele andere Arten von Accessoires integriert werden. Sie verwandelt diese direkt in Zahlungs- und Zugangsgeräte und macht aus „Ihren Lieblings-Wearables digitale Zahlungskarten". Die Technologie des Unternehmens erregte bei den Teilnehmern große Aufmerksamkeit.