LONGJUMEAU, França, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TargEDys e a Inoliva, uma afiliada da Abdi Ibrahim, assinaram um contrato exclusivo de comercialização e distribuição para trazer o Satylia, um suplemento alimentar baseado no probiótico de última geração Hafnia alvei HA4597, para o mercado da Turquia.

O Satylia, também chamado de EnteroSatys em outros mercados, é um probiótico de precisão com um mecanismo de ação caracterizado em nível molecular: ele aumenta a sensação de saciedade graças à proteína ClpB do probiótico, que imita o hormônio da saciedade alfa-MSH. Sua eficácia foi demonstrada em um estudo clínico envolvendo 230 adultos acima do peso. É uma solução nova, natural, segura e eficaz para o controle do peso e um vencedor de vários prêmios.

A Turquia tem uma população de 85 milhões de habitantes e é o país com a classificação de obesidade e sobrepeso mais alta da Europa.

Grégory Lambert, CEO da TargEDys, declarou:

"Estamos muito felizes com essa nova colaboração. A Inoliva, com seu posicionamento científico e de alto nível, com o respaldo do excelente estabelecimento farmacêutico da Abdi Ibrahim, é a melhor parceira possível para o Satylia!"

Aslı Biçer, gerente geral da Inoliva, afirmou:

"A categoria de controle do peso tem um crescimento de volume de 76% na Turquia, devido a um número crescente de pessoas com obesidade e à crescente conscientização sobre hábitos de vida saudável. Queríamos atuar nesse mercado com uma solução clinicamente comprovada, natural, livre de efeitos colaterais e sustentável. O Satylia é exatamente o que estávamos procurando. Nosso objetivo é melhorar os hábitos alimentares dos consumidores e nos tornarmos a primeira opção entre as marcas para o controle do peso."

Sobre a Inoliva e a Abdi Ibrahim

A Inoliva é uma empresa farmacêutica pioneira formada sob a liderança de especialistas experientes, impulsionada pela missão de oferecer ao público acesso a produtos revolucionários que auxiliem na preservação da vida.

A estratégia da Inoliva é multicanal com foco em dietistas, um forte relacionamento com a rede de farmacêuticos, combinada com uma promoção do DTC.

A Abdi Ibrahim, empresa farmacêutica líder na Turquia, adquiriu 90% das ações da Inoliva em 2021 e se concentrará no crescimento da saúde do consumidor e da biotecnologia nos próximos anos.

http://www.inoliva.com.tr

Sobre a TargEDys®

A TargEDys® é uma empresa de biotecnologia francesa em fase comercial especializada no desenvolvimento de soluções nutracêuticas mediante intervenções nos microbiomas. A empresa tem como base 15 anos de pesquisas sobre a microbiota, realizadas em laboratórios acadêmicos. A TargEDys® desenvolve um portfólio de produtos direcionado ao sobrepeso, à desnutrição e à saúde mental, tudo isso baseado no conceito das cepas PreciBiomic, com o respaldo de um mecanismo de ação molecular e estudos in vivo.

www.targedys.com

CONTATO: Arnaud Faure & Nina Vinot; [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1905616/TargEDys_Inoliva_Logo.jpg

FONTE TargEDys; Inoliva

