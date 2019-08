Target célèbre 20 ans de partenariats avec des designers

Le détaillant commémorera 20 ans de conceptions magnifiques et accessibles à tous avec une collection commémorative en édition limitée

MINNEAPOLIS, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Cet automne, Target Corporation (NYSE: TGT) célèbrera le 20e anniversaire de son premier partenariat avec des designers, une entreprise audacieuse qui a continué à distinguer le détaillant de masse en tant que fournisseur de conceptions chics et abordables. L'aventure qui a commencé avec l'architecte de renom Michael Graves en 1999 a mené à plus de 175 partenariats avec des designers au cours des deux dernières décennies. Pour célébrer cet événement, Target a décidé de puiser dans ses archives pour proposer à ses clients une collection en édition limitée présentant 20 de ses partenariats avec ses anciens designers.

« Target a changé à jamais le paysage de la vente au détail en réalisant ce qui était considéré auparavant comme impossible : offrir un superbe design à un prix incroyable. Cet anniversaire célèbre notre riche histoire en matière de design et les divers partenariats que nous avons proposés à nos clients au cours des 20 dernières années », a déclaré le directeur général adjoint chargé du marchandisage chez Target, Mark Tritton. « Chaque partenariat a apporté quelque chose de spécial et d'excitant à nos clients, et même après 20 ans, nous ne faisons que commencer. Nous sommes impatients de proposer à nos clients un design plus fascinant, inspirant et abordable tout en créant une préférence au quotidien pour les produits Target », ajoute-t-il.

Pour célébrer son anniversaire, Target fera revivre près de 300 objets originaux et emblématiques issus de 20 partenariats avec ses anciens designers. La collection en édition limitée inclura des vêtements, des accessoires, des articles de décoration intérieure et des ustensiles de cuisine. La collection commémorative sera disponible jusqu'à épuisement des stocks à partir du 14 septembre dans tous les magasins Target et sur Target.com, et ce à des prix allant de 7 à 160 dollars. Les collections et articles des designers varieront d'un magasin à l'autre, et les clients pourront acheter jusqu'à cinq articles par taille et par couleur. Les clients pourront visiter le site Target.com une fois que le catalogue sera disponible pour planifier leur visite en conséquence. Et pour mettre en évidence l'engagement de Target en faveur de l'inclusivité, tous les vêtements pour femmes seront disponibles en grandes tailles. Les designers partenaires figurant dans la collection commémorative sont :

Michael Graves (1999-2013)

(1999-2013) Philippe Starck (2002)

(2002) Stephen Sprouse (2002)

(2002) Isaac Mizrahi (2003-2009)

(2003-2009) Erin Fetherston (2007)

(2007) Proenza Schouler (2007)

Thakoon (2008)

John Derian (2008, 2010)

(2008, 2010) Anna Sui (2009)

(2009) Rodarte (2009)

Stephen Burrows (2010)

(2010) Zac Posen (2010)

(2010) Harajuku Mini (2011-2012)

Missoni (2011)

Jason Wu (2012)

(2012) Phillip Lim (2013)

(2013) Altuzarra (2014)

Lilly Pulitzer (2015)

Marimekko (2016)

Hunter (2018)

« Le design a toujours fait partie de l'ADN de Target. De nos magasins aux produits que nous concevons, en passant par les partenariats que nous entretenons, notre attention sur un design accessible distingue Target et constitue l'une des raisons pour lesquelles les clients adorent faire leurs emplettes chez nous », a déclaré le directeur général adjoint exécutif, directeur du marketing et responsable du numérique chez Target, Rick Gomez. « Notre campagne de marketing célébrera le caractère inclusif du design chez Target, notamment avec un livre et un documentaire qui souligneront l'impact de Target sur le secteur de la vente au détail et sur la vie de nos clients en rendant la conception de grande qualité accessible à tous », ajoute-t-il.

Outre le lancement par Target de la collection commémorative, Rizzoli, une maison d'édition réputée pour sa vaste bibliothèque de livres magnifiques et de grande qualité, publiera un livre retraçant la riche histoire du design de Target. Ce dernier inclura des commentaires de designers et de fans des collaborations du détaillant et sera disponible à partir du mardi 3 septembre. Target a également demandé à son partenaire de production RadicalMedia de produire un documentaire qui sortira cet automne pour analyser de plus près la manière dont son approche innovante en matière de design abordable a bouleversé le secteur de la vente au détail. Le film met en vedette des personnes ayant joué un rôle central dans les collaborations du détaillant avec des designers et des marques émergents et établis. Pour en savoir plus, veuillez visiter Target.com/abullseyeview. Les clients sont invités à participer à la conversation sur les réseaux sociaux en utilisant l'étiquette #Target20.

À propos de Target

Basée à Minneapolis, Target Corporation (NYSE : TGT) sert ses clients dans plus de 1 850 magasins et sur Target.com. Depuis 1946, Target donne 5 % de ses bénéfices à des communautés, ce qui représente aujourd'hui des millions de dollars par semaine. Pour connaître le tout dernier nombre de magasins ou pour obtenir plus d'informations, veuillez visite Target.com/Pressroom. Pour faire un tour dans les coulisses de Target, visitez le site Target.com/abullseyeview ou suivez @TargetNews sur Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/954885/Target_XXO_Logo.jpg

Related Links

http://Target.com



SOURCE Target Corporation