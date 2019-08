Target comemora 20 anos de parceria com estilistas

MINNEAPOLIS, 1º de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Target Corporation (NYSE: TGT) comemora no outono o 20o aniversário de sua primeira parceria com estilistas, uma iniciativa ousada que continua a caracterizar a rede de lojas de varejo como a fornecedora de design sofisticado e acessível. A parceria com o renomado arquiteto Michael Graves iniciada em 1999 levou a mais de 175 parcerias com estilistas durante as últimas duas décadas. Em comemoração a este marco, a Target revela seus arquivos para oferecer aos clientes uma coleção de edição limitada apresentando 20 de suas parcerias com estilistas passadas.

"A Target mudou para sempre o cenário de varejo ao fazer mais uma vez o que era considerado impossível: oferecer design sensacional a um preço incrível. O aniversário comemora a riqueza de sua história com o design e a ampla diversidade de parcerias que oferecemos aos nossos clientes nos últimos 20 anos", disse Mark Tritton, vice-presidente executivo e diretor de mercadorias da Target. "Cada parceria proporcionou algo especial e empolgante aos nossos clientes, e após 20 anos, estamos apenas começando. Esperamos oferecer aos nossos clientes mais artigos com design incrível, inspirador e acessível, tornando a Target a preferida todos os dias do ano."

Para comemorar seu aniversário, a Target está trazendo de volta aproximadamente 300 itens originais e icônicos de 20 antigas parcerias com estilistas. A coleção de edição limitada abrange vestuário, acessórios, decoração para casa e artigos de cozinha. A Coleção de Aniversário estará disponível até 14 de setembro (enquanto durar o estoque) em todas as lojas Target e Target.com, com preços a partir de $7 até $160. Coleções e produtos de estilistas variarão de acordo com a loja e clientes podem adquirir até cinco itens por tamanho e cor. Para planejar a visita à Target, os clientes podem acessar Target.com assim que o lookbook estiver disponível. Destacando o compromisso da loja com a inclusividade, toda a linha de vestuário feminino incluirá mais opções de tamanhos grandes. Os parceiros de design que fazem parte da Coleção de Aniversário são:

Michael Graves (1999-2013)

(1999-2013) Philippe Starck (2002)

(2002) Stephen Sprouse (2002)

(2002) Isaac Mizrahi (2003-2009)

(2003-2009) Erin Fetherston (2007)

(2007) Proenza Schouler (2007)

Thakoon (2008)

John Derian (2008, 2010)

(2008, 2010) Anna Sui (2009)

(2009) Rodarte (2009)

Stephen Burrows (2010)

(2010) Zac Posen (2010)

(2010) Harajuku Mini (2011-2012)

Missoni (2011)

Jason Wu (2012)

(2012) Phillip Lim (2013)

(2013) Altuzarra (2014)

Lilly Pulitzer (2015)

Marimekko (2016)

Hunter (2018)

"O design sempre foi parte do DNA da Target. Desde as lojas e produtos que criamos até as parcerias que cultivamos, nosso foco no design acessível destaca a Target, sendo uma das razões pelas quais todos adoram fazer compras em nossa loja", disse Rick Gomez, vice-presidente executivo, diretor de marketing e da divisão digital da Target. "Nossa campanha de marketing celebrará a natureza inclusiva do design da Target, incluindo um livro e um documentário que destacam nosso impacto no setor de varejo e na vida de nossos clientes ao tornar o design sensacional acessível a todos."

Além do lançamento da Coleção de Aniversário da Target, Rizzoli, a editora conhecida pela beleza e alta qualidade de sua extensa biblioteca, está publicando um livro, disponível na terça-feira, 3 de setembro, que relata a riqueza da história de design da Target, apresentando comentários de estilistas e de fãs de colaboradores da loja. A rede de lojas também recrutou a RadicalMedia, uma parceira da área de produção, para a criação de um documentário a ser lançado no outono, que se concentrará em como a abordagem inovadora da Target em design acessível mudou para sempre a indústria do varejo. O filme apresenta aqueles que desempenharam um papel fundamental em colaborações da Target com estilistas e marcas emergentes e já estabelecidas. Mais informações estão disponíveis em Target.com/abullseyeview. Participe da conversa na mídia social usando #Target20.

Sobre a Target

A Target Corporation (NYSE: TGT), sediada em Minneapolis, atende clientes em mais de 1.850 lojas e na Target.com. Desde 1946, a Target destina 5% de seu lucro a comunidades. Essa doação equivale a milhões de dólares por semana. Para mais informações e para o número mais recente de lojas acesse Target.com/Pressroom. Para saber o que ocorre por trás dos bastidores da Target acesse Target.com/abullseyeview ou siga @TargetNews no Twitter.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/954885/Target_XXO_Logo.jpg

FONTE Target Corporation

Related Links

http://Target.com



SOURCE Target Corporation