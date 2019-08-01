Target отмечает 20-летие своего партнерства с мировыми дизайнерами

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Target Corporation

Aug 01, 2019, 07:42 ET

В честь 20-летия создания первоклассных и доступных дизайнерских решений ритейлер представит лимитированную коллекцию Anniversary Collection 

МИННЕАПОЛИС (MINNEAPOLIS), 1 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Этой осенью компания Target Corporation (кодNYSE: TGT) отмечает 20-летие своего первого дизайнерского партнерства. Смелый шаг, предпринятый компанией два десятилетия назад, и сегодня позволяет розничной сети выделяться среди конкурентов как создателю элегантных и доступных дизайнерских решений. Инициатива, начавшаяся в 1999 году сотрудничеством со знаменитым архитектором Майклом Грейвсом (Michael Graves), за эти годы развилась в обширную сеть партнерства с 175 известными дизайнерами. В ознаменование этой важной вехи Target открывает свои архивы, предлагая клиентам лимитированную коллекцию, в которую вошли плоды 20 совместных дизайнерских проектов прошлого.

"Target навсегда изменила ландшафт розничной торговли, предложив потребителям то, что раньше казалось невозможным, - превосходный дизайн по доступной цене. Сегодня мы чествуем нашу богатую историю создания первоклассных дизайнерских решений и обширный круг партнерств, результаты которых мы были доступны нашим клиентам на протяжении последних 20 лет, - отметил исполнительный вице-президент и директор по стимулированию сбыта Target Марк Триттон (Mark Tritton). -  Каждый совместный проект приносил потребителям что-то новое и необычное, и, имея за плечами 20 лет, мы стоим лишь в самом начале этого пути. С нетерпением ждем возможности предложить нашим клиентам еще больше потрясающих, вдохновляющих и доступных дизайнерских решений, каждый день создавая новые преимущества для Target".

В честь юбилея Target возвращает на прилавки магазином около 300 оригинальных и легендарных продуктов, разработанных в рамках 20 совместных дизайнерских проектов прошлого. В лимитированную коллекцию входят предметы одежды, аксессуары, декор для дома и товары для кухни. Изделия Anniversary Collection можно будет приобрести 14 сентября (до исчерпания запасов) во всех магазинах Target и на портале Targеt.com по цене от 7 до 160 долл. США. Дизайнерские коллекции и перечень доступных товаров будут варьироваться в зависимости от магазина, и покупатели смогут приобрести до пяти единиц товаров в одном размере и цвете. Чтобы запланировать свой визит, покупателям рекомендуется посетить Target.com и ознакомиться с каталогом, как только он будет опубликован. В качестве акцента на стремлении Target к инклюзивности все модели женской одежды будут доступны в расширенной размерной сетке. В коллекцию Anniversary Collection войдут изделия, созданные в партнерстве со следующими дизайнерами:

  • Майкл Грейвс (1999-2013)
  • Филипп Старк (2002)
  • Стивен Спроус (2002)
  • Айзек Мизрахи (2003-2009)
  • Эрин Фетерстон (2007)
  • Proenza Schouler (2007)
  • Thakoon (2008)
  • John Derian (2008, 2010)
  • Анна Суи (2009)
  • Rodarte (2009)
  • Стивен Барроуз (2010)
  • Зак Позен (2010)
  • Harajuku Mini (2011-2012)
  • Missoni (2011)
  • Джейсон Ву (2012)
  • Филлип Лим (2013)
  • Altuzarra (2014)
  • Lilly Pulitzer (2015)
  • Marimekko (2016)
  • Hunter (2018)

"Дизайн всегда был неотъемлемой частью концепции бренда Target. От магазинов и продуктов, которые мы создаем, до партнерств, которые мы развиваем, - неизменный акцент на доступном дизайне выделяет Target среди конкуренции и является одной из причин, по которой потребители становятся нашими постоянными покупателями, - прокомментировал исполнительный вице-президент, маркетинговый и диджитал-директор Target Рик Гомес (Rick Gomez). -   Наша маркетинговая компания будет посвящена инклюзивному характеру дизайна Target. Кроме рекламного контента вниманию публики будет представлена книга и документальный фильм, рассказывающие о том влиянии, которое Target оказал на отрасль розничной торговли и жизнь наших клиентов, сделав первоклассный дизайн доступным каждому". 

Кроме выпуска юбилейной коллекции Target издательский дом Rizzoli, известный своей обширной библиотекой роскошных, высококачественных публикаций, представит книгу-хронику богатой истории дизайнерских разработок бренда с комментариями от дизайнеров и поклонников. Издание появится в продаже со вторника, 3 сентября. В сотрудничестве с другим медиа-партнером RadicalMedia компания Target сняла документальный фильм, премьера которого состоится этой осенью. Картина представляет собой углубленный анализ инновационного подхода Target к доступному дизайну, который навсегда изменил формат розничной индустрии. Фильм рассказывает о людях, сыгравших ключевые роли в партнерских проектах розничной сети как с именитыми, так и с начинающими дизайнерами и брендами. Больше информации - на Target.com/abullseyeview. Все желающие могут принять участие в дискуссии в социальных сетях с хэштегом #Target20.

О компании Target
 Компания Target Corporation (кодNYSE: TGT) со штаб-квартирой в Миннеаполисе обслуживает посетителей 1 850 магазинов и Интернет-портала Target.com. Начиная с 1946 года, Target направляет 5 процентов своей прибыли на поддержку местных сообществ, что на сегодня эквивалентно миллионам долларов в неделю. Ознакомиться с актуальным перечнем магазинов или получить дополнительную информацию можно на веб-сайте Target.com/Pressroom. Чтобы заглянуть "за кулисы" Target, посетите веб-сайт Target.com/abullseyeview или следите за @TargetNews в Twitter.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/954885/Target_XXO_Logo.jpg  

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SOURCE Target Corporation

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Target отмечает 20-летие своего партнерства с мировыми дизайнерами

News provided by

Target Corporation

Aug 01, 2019, 07:42 ET