Targi Chengdu Motor Show okazją do debiutu dla nowych modeli GWM POER i odnotowania dwieścietysięcznego sprzedanego pojazdu od momentu wejścia na rynek

Wersja ZHUFENG oferuje wiodącą moc terenowych pickupów GWM POER i jest wyposażona w silnik 2.0T oraz skrzynię biegów 8AT, aby dodatkowo zwiększyć możliwości w zakresie jazdy terenowej; dostępne są różne tryby jazdy ułatwiające jazdę po drogach z nierówną nawierzchnią, zalanych wodą i serpentynach, co łączy ducha wspinaczki z solidnymi osiągami; w strukturze amortyzatorów zastosowano niezależne zawieszenie przednie z podwójnymi wahaczami i tylne zawieszenie wielowahaczowe, aby zapewnić użytkownikom wydajność i komfort.

JICHE POER, skierowany do motocyklistów, posiada dużą skrzynię ładunkową o wymiarach 2480x1520x538 mm, która jest wyposażona w bardzo wytrzymałe podwozie drabinowe i super nośne zawieszenie, umożliwiające załadunek motocykla o długości od 2 m do 2,4 m, zapewniając doskonałą ładowność do 400 kg. Tymczasem łatwa w obsłudze skrzynia może być przemieszczana za pomocą zdalnie sterowanej wciągarki, dzięki czemu użytkownik może sam załadować do niej motocykl. To w prosty sposób rozwiązuje trudności, jakie napotykają motocykliści podczas wypadów, i promuje rozwój kultury motocyklowej.

W ciągu dwóch lat GWM POER przejął udział w rynku dzięki niezwykłej sile produktu i inteligentnej konfiguracji, osiągając globalną sprzedaż na poziomie 200 tys. pojazdów. W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. na całym świecie firma sprzedała 77 356 sztuk GWM POER, co stanowi wzrost o 13,4% w stosunku do roku poprzedniego, stając się tym samym bestsellerową „nową kategorią" na światowym rynku pickupów.

W Chile GWM POER nadal zwiększał wolumen sprzedaży pickupów GWM. Po zdobyciu w czerwcu tytułu mistrza wśród chińskich marek pickupów, w lipcu firma osiągnęła kolejny szczyt i zajęła pierwsze miejsce wśród międzynarodowych i krajowych marek pickupów.

W Arabii Saudyjskiej GWM POER i GWM Wingle, jako pickupy z segmentu high-end i low-end, przyczyniły się do tego, że pickupy GWM znalazły się w pierwszej trójce pod względem sprzedaży w lokalnej branży przemysłowej przez dwa miesiące z rzędu i prześcignęły niektóre japońskie marki. Udział pojazdów w rynku notował stabilny wzrost aż do poziomu 11% ‒ najwyższego wśród chińskich marek pickupów.

Od momentu wprowadzenia na rynek w 2019 r. GWM POER trafił do ponad 50 krajów i regionów świata, w tym do Australii, Chile, RPA, Iraku, Egiptu, Jordanii i Rosji, a w ostatnim czasie także na rynki wschodzące, takie jak Peru i Ekwador. Firma podejmuje dalsze działania ukierunkowane na globalizację swojej działalności.

Zaprezentowane ostatnio, nowe modele GWM POER będą wchodzić na rynki globalne, promując GWM do pierwszej trójki światowych marek pickupów i wzmacniając pozycję GWM w kontekście realizacji globalnej rocznej sprzedaży na poziomie 4 mln sztuk do 2025 roku.

