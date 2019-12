Targi CIIE dobrze przyjęte w krajach zagranicznych

Prowadzone przez urzędników biura targów CIIE, organizatora wydarzenia, prezentacje typu roadshow zachęcające do udziału w przyszłorocznym wydarzeniu miały miejsce w Hiszpanii, Grecji i Białorusi w dniach 8 do 16 grudnia.

– Targi CIIE są ważną szansą na prowadzenie działalności i nawiązywanie kontaktów z Chinami. Z przyjemnością zaangażujemy większą liczbę miejscowych przedsiębiorstw do udziału w targach na ich korzyść – skomentował Mario Rubert, dyrektor promocji zagranicznej aktywności gospodarczej w Barcelona Activa.

Jako jeden z najważniejszych partnerów handlowych Chin w Unii Europejskiej Hiszpania wysłała 40 przedsiębiorstw z różnorodnymi ofertami na drugie targi CIIE. Targi zaowocowały współpracą między chińskimi a hiszpańskimi przedsiębiorstwami na kwotę ponad 522,52 miliona dolarów. Wynik ten jest o 46,85% wyższy w porównaniu do inauguracyjnych targów.

Będąc pod wrażeniem oferty targów importu, były zastępca ministra spraw zagranicznych Grecji Dimitris Kourkoules stwierdził, że greckie przedsiębiorstwa osiągnęły owocne rezultaty obecności na drugich targach, co przyczyniło się do zwiększenia eksportu i zmniejszenia deficytu handlowego między oboma krajami.

Kourkoules, który jest także członkiem rady dyrektorów Enterprise Greece wyraził nadzieję, że kraj weźmie udział w wydarzeniu również w listopadzie 2020 r.

Dwukrotny uczestnik targów CIIE i przyjaciel Chin Białoruś także przywiązuje dużą wagę do przyszłorocznych targów, jak skomentował Vladimir Ulakhovich, przewodniczący Białoruskiej Izby Handlu i Przemysłu.

Ulakhovich ogłosił targi główną platformą dla białoruskich przedsiębiorstw pragnących odkryć chiński rynek.

Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy, zwany także Parkiem Przemysłowym Great Stone, został zaprezentowany na drugich targach CIIE na powierzchni wystawowej liczącej 120 metrów kwadratowych. Park stał się jednym z wiodących projektów w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi.

Odbywające się w dniach od 5 do 10 listopada drugie targi CIIE przyciągnęły ponad 3800 przedsiębiorstw ze 181 krajów i regionów oraz organizacje międzynarodowe. Wstępne umowy na roczne zakupy dóbr i usług przekroczyły wartość 71,13 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 23% w porównaniu do roku 2018.

Rejestracja: https://www.ciie.org/zbh/en/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1058853/CIIE_Overseas_Expo.jpg

SOURCE China International Import Expo (CIIE)