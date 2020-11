Targi UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 - globalna scena dla ponad 400 najlepszych małych i średnich przedsiębiorstw z Indonezji

DŻAKARTA, Indonezja, 30 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Targi UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 odbędą się w Dżakarcie w dniach 10-13 grudnia 2020 r. Organizatorem imprezy jest największy bank w kraju, Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Ticker: BBRI.JK). To już druga edycja wydarzenia, które debiutowało w zeszłym roku i prezentuje najlepsze lokalne produkty indonezyjskich małych i średnich firm w formie angażujących instalacji artystycznych.

„W tym roku targi UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 odbędą się w sieci i już po raz drugi osiągną prawdziwie globalny zasięg. Podczas nowej, interaktywnej wystawy 3D goście mogą spodziewać się artystycznego połączenia wydarzeń o charakterze wirtualnym i fizycznym. W naszym wirtualnym świecie, odwiedzający mogą poznać ponad 400 wystawców z sektora MSME" – opisuje Sunarso, dyrektor zarządzający BRI.

Ubiegłoroczna impreza przyczyniła się znacząco do promocji indonezyjskich małych i średnich przedsiębiorstw, a wartość zrealizowanych dzięki niej transakcji przekroczyła 33,5 mln USD. Obejmowały one m.in. zagranicznych nabywców pochodzących z takich krajów, jak USA, Japonia, Chiny kontynentalne, Hongkong, Arabia Saudyjska, Holandia i Australia.

Wydarzenie to potwierdza również decyzję rządu Indonezji o pobudzeniu wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie eksportu, zgodnie z kierunkiem #BANGGABUATANINDONESIA. Według miejscowego Głównego Urzędu Statystycznego, wartość indonezyjskiego eksportu wzrosła ostatnio do 14,39 mld USD w 2020 r., co jest wynikiem o 37% lepszym w porównaniu z majem 2020 r. (10,53 mld USD).

Targi UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 są znakomitą wizytówką najwyższej jakości produktów eksportowych Indonezji z różnych sektorów, w tym takich branż jak: moda, akcesoria i pielęgnacja, dekoracje wnętrz i rzemiosło oraz żywność i napoje. Wśród wystawców jest firma Lompong Textiles, producent tradycyjny tekstyliów rzemieślniczych, słynący z pracy tkackiej bez użycia maszyn. Jej fachowcy produkują tkaninę zwaną tenun troso, nazwaną na cześć wioski, w której została po raz pierwszy stworzona i obecnie wytwarzaną wyłącznie na wyspach archipelagu.

„Do wytworzenia naszych produktów, które w całości produkowane są ręcznie, w 100% z materiałów pochodzących z natury – nawet podczas procesu barwienia – konieczne jest zastosowanie skomplikowanego i skrupulatnego procesu rzemieślniczego" – mówi M.Yakub, Lompong Textiles.

Do tegorocznej edycji dołącza również Pyo Jewelry, nowoczesny dom biżuterii zabytkowej, słynący z cennych naszyjników i bransoletek wykonanych z naturalnych kamieni sumatrzańskich i morskich pereł.

UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020, będąc miejscem imponujących wystaw, sesji treningowych i nawiązywania kontaktów biznesowych, jest również gospodarzem serii rozmów, w których wezmą udział urzędnicy państwowi wysokiego szczebla, wybitni przedsiębiorcy i przedstawiciele kadry kierowniczej BRI.

Międzynarodowi nabywcy mogą zarejestrować się na stronie http://www.brilianpreneur.com do dnia 13 grudnia 2020 r.

