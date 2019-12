Tarun Chopra byl jmenován generálním ředitelem společnosti Clements Worldwide

„S velkým potěšením oznamuji povýšení Taruna Chopry na generálního ředitele společnosti Clements Worldwide," řekl Clements. „Tarun přináší do této funkce řadu vůdčích dovedností, které byly po mnoho let získávány v pozicích lídra ostatních korporací, a během jeho devíti let v roli globálního lídra společnosti Clements. Budoucnost společnosti nemůže být pod vedením Taruna optimističtější a já nepochybuji, že posune společnost Clements Worldwide do ještě větších výšek. Každý, kdo pozná Taruna, si rychle uvědomí, že je vášnivý a soustředěný, ale je také osobou, která projevuje přízeň a péči o naše zákazníky, partnery a zaměstnance."