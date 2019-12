Tarun Chopra é escolhido CEO da Clements Worldwide

"É com muita alegria que eu anuncio a promoção de Tarun Chopra a CEO da Clements Worldwide", declarou Clements. "Tarun traz para este cargo uma variedade de habilidades de liderança as quais aprimorou durante muitos anos como líder corporativo em outras experiências e em seus nove anos como líder global na Clements. O futuro da empresa não poderia ser mais próspero sob a liderança de Tarun, e não tenho dúvida de que ele levará a Clements Worldwide a patamares ainda mais altos. Quem conhece Tarun percebe logo que ele é empenhado e focado, mas também uma pessoa que demonstra carinho e dedicação aos clientes, parceiros e funcionários."

Chopra traz muita experiência à função de CEO. Ele ingressou na Clements em 2010 como CFO e foi promovido a presidente em 2017. Antes de chegar à Clements, passou mais de duas décadas em funções de operações de negócios com organizações de renome mundial como Fannie Mae, Whirlpool, Boston Consulting Group e Ernst & Young.

A experiência de Chopra também é multifacetada. Ele já trabalhou em diversas áreas, como planejamento estratégico, operações, tecnologia e finanças.

Chopra utilizará toda essa experiência para ajudar a Clements Worldwide a cumprir a missão de ajudar pessoas e organizações a ganhar a liberdade de viver e atuar em qualquer parte do mundo. Ele assume o desafio de braços abertos e agradece a oportunidade de se tornar o próximo CEO da empresa.

"É uma honra ter a oportunidade de liderar a Clements Worldwide, e eu a aceito com profunda humildade", admite Chopra. "Agradeço ao Jon e ao Conselho de Administração a confiança que depositaram em mim. O portfólio diferenciado, o excelente atendimento ao cliente e a equipe empenhada da Clements Worldwide me deixam confiante de que continuaremos oferecendo um enorme valor aos nossos clientes e acionistas nos próximos anos. A Clements continuará sendo a seguradora de referência para expatriados."

SOBRE A CLEMENTS WORLDWIDE

A Clements Worldwide foi fundada em 1947 por Robert Clements e M. Juanita Guess-Clements com a visão de oferecer soluções personalizadas de seguros para expatriados em todo o mundo. A Clements é a primeira empresa a oferecer seguro de expatriados a funcionários do Departamento de Estado dos EUA, proporcionando cobertura de seguro a integrantes do serviço diplomático americano em atuação no exterior. Atualmente, a empresa oferece uma ampla gama de produtos e serviços de seguros para pessoas físicas e jurídicas que trabalham e viajam para outros países. A Clements tem cinco escritórios em todo o mundo:

Washington DC, Londres, Bruxelas, Amsterdã e Dubai.

