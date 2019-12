Tarun Chopra sa stáva generálnym riaditeľom spoločnosti Clements Worldwide

„Som nesmierne rád, že môžem ohlásiť povýšenie Tarun Chopru na generálneho riaditeľa spoločnosti Clements Worldwide," uviedol Clements. „Tarun prináša do tejto pozície svoje líderské schopnosti, ktoré boli už mnoho rokov testované v riadiacich úlohách v iných spoločnostiach a počas deviatich rokov práce v globálnom vedení našej firmy. Budúcnosť spoločnosti nemôže byť v lepších rukách a nepochybujem o tom, že Tarun dokáže firmu Clements Worldwide posunúť ešte vyššie. Každý, kto pozná Taruna, rýchlo zistil, že je odhodlaný a ambiciózny, a zároveň dokáže dať pocit láskavosti a starostlivosti o našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov."

Tarun Chopra prináša do úlohy generálneho riaditeľa veľa skúseností. Do firmy Clements nastúpil v roku 2010 ako finančný riaditeľ a do funkcie prezidenta bol menovaný v roku 2017. Jeho kariéra v období pred Clements zahŕňala viac ako dve desaťročia práce vo vedení obchodných oddelení renomovaných organizácií ako Fannie Mae, Whirlpool, Boston Consulting Group a Ernst & Young.

Jeho skúsenosti sú tiež mnohostranné, pracoval totiž v mnohých oblastiach, vrátane strategického plánovania, operácií, technológií a financií.

Tarun Chopra teraz využije svoje odborné znalosti, aby pomohol spoločnosti Clements Worldwide splniť jej poslanie pomáhať ľuďom a organizáciám získať slobodu žiť a pracovať kdekoľvek na svete. Je to človek výziev, ktorý oceňuje príležitosť stať sa budúcim generálnym riaditeľom spoločnosti.

„Je mi cťou, že budem môcť viesť spoločnosť Clements Worldwide a cítim obrovskú pokoru," povedal Chopra. „Ďakujem Jonovi a predstavenstvu za dôveru, ktorú mi prejavili. Unikátne portfólio spoločnosti Clements Worldwide, vynikajúci zákaznícky servis a pracovitý tím sú uistením, že našim zákazníkom a akcionárom budeme naďalej prinášať obrovskú hodnotu. Clements zostane prvou voľbou poistenia expatriotov. "

O SPOLOČNOSTI CLEMENTS WORLDWIDE

Clements Worldwide založili v roku 1947 Robert Clements a M. Juanita Guess-Clementsová s víziou zabezpečenia na mieru šitých poistných zmlúv pre expatriotov na celom svete. Clements je prvou spoločnosťou, ktorá ponúka poistenie pre expatriotov zamestnancom ministerstva zahraničia USA a poskytuje pracovníkom konzulátov počas misií v zahraničí poistné krytie. Dnes firma ponúka širokú škálu poistných produktov a služieb pre jednotlivcov aj pre organizácie v zahraničí. Clements má po svete päť pobočiek:

Washington, D.C., Londýn, Brusel, Amsterdam a Dubaj.

