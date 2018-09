Task Essential annonce une nouvelle philosophie d'entreprise, un nouveau modèle commercial et une nouvelle stratégie de prix

NEW YORK, 26 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La société suisse des soins de la peau, Task Essential : « Nous ne promettons pas de miracles, mais de la qualité sans compromis. »

Ces dernières années, TASK a bâti sa réputation en offrant à ses clients et au marché des produits unisexes de qualité constante, contenant des ingrédients rares de très haute qualité, tels que les algues rouges. Les algues rouges ne coûtent pas plus de 7 000 dollars le kilo (environ 3 500 dollars la livre). Il s'agit d'un ingrédient actif révolutionnaire, capable de relancer la production de collagène dans la peau, rendant ainsi la peau plus douce et hydratée de façon rapide (cliquez ici pour consulter l'article).

TASK sait parfaitement vers où se dirige le marché du commerce électronique et estime que le domaine de la vente au détail n'est plus contrôlé par les détaillants traditionnels qui, de la main des grands fabricants, ont exclu du marché les marques indépendantes et ont réalisé des bénéfices sans précédent sur le dos du consommateur. TASK considère que le consommateur à l'ère du numérique est la force créatrice qui guide sa stratégie de marque, mais également son distributeur. C'est pourquoi TASK a décidé d'abaisser ses prix sans nuire à la qualité de ses produits, et ce pour refléter cette nouvelle dynamique. Cette évolution de prix et de mentalité était longtemps attendue dans le monde du commerce de détail, en particulier dans le domaine des soins de la peau. TASK remercie tous les clients qui ont été fidèles à ses produits et aux normes d'efficacité de la marque. TASK espère fournir aux consommateurs les solutions de soins de la peau les plus sophistiqués auxquelles ces derniers sont habitués, chose qui sera désormais possible à un prix raisonnable et mérité.

www.taskessential.com

Contact média :

Markos Drakotos

Tél. : 212-567-2211

info@taskessential.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/721181/TASK_Essential_Logo.jpg

