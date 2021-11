TAT lanza un nuevo sitio web para dar la bienvenida y apoyar a los visitantes totalmente vacunados

El sitio web tiene tres secciones principales que proporcionan información importante y útil para los visitantes extranjeros.

Test and Go: Los visitantes extranjeros completamente vacunados de 63 países y territorios ahora pueden ingresar a Tailandia sin requisitos de cuarentena. Deben pasar su primera noche en un alojamiento de Standard of Health and Safety Administration Plus (SHA +) o de Alternative Quarantine (AQ), mientras esperan el resultado de la prueba COVID-19. Después de recibir una prueba COVID-19 negativa, los viajeros pueden viajar a cualquier lugar de Tailandia. La lista de países y territorios aprobados se ampliará más adelante para cubrir todo el mundo a partir del 1 de enero de 2022.

Para más información, visite: https://www.thailandreopening.com/details/440

Living in the Blue Zone: Tailandia ha ampliado el 'esquema Sandbox' y ha reabierto 17 destinos designados más o conocidos como la "Zona Azul" para dar la bienvenida a visitantes internacionales completamente vacunados que califican para entrar bajo el esquema Test & Go.

Para más información, visite: https://www.thailandreopening.com/details/441

Happy Quarantine: Los viajeros que no encajen en los esquemas mencionados anteriormente deberán someterse a las medidas de cuarentena establecidas por el Ministerio de Salud Pública de Tailandia.

Para más información, visite: https://www.thailandreopening.com/details/442

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1693773/thailand_reopening_website_2565_02.jpg

SOURCE Tourism Authority of Thailand