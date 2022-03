Tata Communications é reconhecida como "Líder" pelo Gartner pelo nono ano consecutivo

MUMBAI, Índia, 2 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global do ecossistema digital, continua a ser reconhecida como "Líder" pelo Quadrante Mágico do Gartner, por seus serviços de rede, Global, pelo nono ano consecutivo. O Quadrante Mágico do Gartner avaliou a Tata Communications em relação a integridade de visão e capacidade de execução.

"Estamos felizes por ter atendido às expectativas de nossos clientes e ajudado proativamente a gerenciar suas necessidades emergentes, principalmente nesses tempos", disse Genius Wong, diretor de tecnologia da Tata Communications. "Nós aceitamos humildemente o reconhecimento como Líder pelo nono ano consecutivo. Durante o ano passado, fizemos enormes avanços no desenvolvimento de soluções que atendem às necessidades futuras do sucesso global das empresas, por meio de progresso constante, resiliência e inovação. Nossa rede global de primeiro nível tem sido a rede preferencial, que permite que as empresas agreguem valor para suas partes interessadas com agilidade e conectividade contínua de todas suas soluções em serviços gerenciados, WAN híbrido ou plataformas com vários fornecedores. Continuamos comprometidos e concentrados em oferecer experiências superiores aos clientes e somos gratos a nossos clientes e parceiros por sua confiança, em nós e em nossa rede."

No decorrer do ano, a Tata Communications fez melhorias na rede, permitindo que as empresas se tornem mais resilientes e seguras para futuras contingências, oferecendo:

Acesso aos aplicativos de negócios locais e em nuvem, acesso em qualquer lugar com segurança e desempenho de rede de ponta a ponta.

Conectividade direta com nove dos principais provedores de nuvem do mundo com o serviço de conectividade em nuvem da Tata Communications.

Capacidade de rede adicional em um modelo pay-as-you-go com "Bandwidth-on-Demand" (banda larga sob demanda) para atender às necessidades de curto prazo de forma conveniente por meio de um portal de autoatendimento ao cliente.

De acordo com o relatório do Gartner, Quadrante Mágico para Serviços de Rede, Global, Neil Rickard, Bjarne Munch, Danellie Young, Karen Brown, 21 de fevereiro de 2022, "a maioria dos provedores de serviços de rede globais continuam a buscar uma abordagem mais baseada em plataformas utilizando um modelo orientado por software como serviço, com níveis crescentes de visibilidade e autoatendimento via portais e APIs". O Gartner ainda disse: "O Gartner continua a observar mudanças nos requisitos empresariais e nos critérios de compra de redes globais. A pandemia da COVID-19 destacou o verdadeiro valor da agilidade para as redes empresariais, uma vez que as empresas tiveram que mudar rapidamente as práticas de trabalho, acelerar as transformações digitais e em nuvem e lidar com as circunstâncias de negócios em rápida mudança. As empresas que adotam tecnologias de rede flexíveis (como NOD) e abordagens de sourcing flexível (como trazer seu próprio acesso [BYO]) têm sido muito mais capazes de suportar a rápida acomodação de novos endpoints e novas aplicações (inclusive serviços em nuvem e IoT), e o fizeram ao mesmo tempo que controlaram seus gastos com WAN."

Isenção de responsabilidade do Gartner

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a escolher apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

GARTNER e Quadrante Mágico são marcas registradas do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e de advertências

Certas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, estratégia de negócios, o desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e a economia geral na Índia, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento e projeções de tendências do setor, o que pode fazer com que resultados reais, desempenho ou realizações da Tata Communications ou resultados do setor sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem levar resultados reais, desempenho ou as conquistas a diferir materialmente dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, não aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; não desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; não concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; não estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em determinados serviços de comunicação da empresa; não integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, a economia, as condições comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas, muitos dos quais não são controlados pela Tata Communications, incluem, mas não estão limitados a, esses fatores de risco discutidos nos Relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem nenhuma obrigação e se isenta expressamente de qualquer obrigação, de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

