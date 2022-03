Tata Communications es reconocido como "Líder" por Gartner por noveno año consecutivo

MUMBAI, India, 2 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitador global de ecosistemas digitales, sigue siendo reconocido como "Líder" por el Cuadrante Mágico de Gartner para servicios de red, global, por noveno año consecutivo. El Cuadrante Mágico de Gartner evaluó a Tata Communications sobre la integridad de la visión y la capacidad de ejecución.

"Nos complace haber estado a la altura de las expectativas de nuestros clientes y ayudar de manera proactiva a gestionar sus necesidades emergentes, especialmente en estos tiempos", afirmó Genius Wong, director de tecnología de Tata Communications. "Aceptamos humildemente el reconocimiento de Líder por noveno año consecutivo. Durante el último año, logramos enormes avances en el desarrollo de soluciones que se adaptan a las necesidades futuras del éxito global de las empresas, a través del progreso, la resiliencia y la innovación constantes. Nuestra red global de primer nivel ha sido la red de elección para permitir que las empresas ofrezcan valor a sus partes interesadas con agilidad y conectividad fluida para todas sus soluciones a través de servicios administrados, WAN híbrida o plataformas de múltiples proveedores. Seguimos comprometidos y enfocados en ofrecer excelentes experiencias a los clientes, y estamos agradecidos de nuestros clientes y socios por su confianza en nosotros y en nuestra red".

Durante el transcurso del año, Tata Communications ha realizado mejoras en la red que les han permitido a las empresas ser más resilientes y seguras ante futuras contingencias al ofrecer:

Acceso a aplicaciones empresariales en las instalaciones y en las nubes, acceso en cualquier lugar con seguridad y rendimiento de red de extremo a extremo.

Conectividad directa a nueve de los principales proveedores de nube del mundo con el servicio de conectividad en la nube de Tata Communications.

Capacidad de red adicional en un modelo de pago por uso con "ancho de banda a pedido" para satisfacer las necesidades a corto plazo de manera conveniente a través de un portal de autoservicio para clientes.

Según el informe, Gartner, Magic Quadrant for Network Services, Global, Neil Rickard, Bjarne Munch, Danellie Young, Karen Brown, 21 de febrero de 2022, "la mayoría de los proveedores de servicios de red globales siguen avanzando hacia un enfoque más basado en plataformas utilizando un modelo de software como servicio, con niveles crecientes de visibilidad y autoservicio a través de portales y API". En el informe de Gartner se agrega: "Gartner sigue observando cambios en los requerimientos empresariales y en los criterios de compra para las redes globales. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve el verdadero valor de la agilidad para las redes empresariales, ya que las empresas han tenido que cambiar rápidamente sus prácticas de trabajo, acelerar las transformaciones digitales y en la nube y lidiar con circunstancias comerciales que cambian rápidamente. Las organizaciones que adoptan tecnologías de red flexibles (como NOD) y enfoques de abastecimiento flexibles (como el acceso "bring your own" [BYO]) han sido mucho más capaces de apoyar la rápida acomodación de nuevos puntos terminales y nuevas aplicaciones (incluidos los servicios en la nube y la IoT), y lo han hecho a la vez que controlan sus gastos de WAN".

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner no avala proveedores, productos o servicios descritos en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Gartner y Cuadrante Mágico son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Acerca de Tata Communications

Como parte del grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador global de ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de última generación, soluciones de hospedaje y seguridad en la nube y servicios de medios. Entre sus clientes se incluyen 300 de las empresas de la lista Fortune 500 y conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y advertencias

Ciertas palabras y declaraciones contenidas en este comunicado en relación con Tata Communications y sus previsiones, y otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la situación financiera proyectada de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los de tipo financiero, normativo y ambiental, así como los relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran sustancialmente de los manifestados, expresa o implícitamente, en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, sin ser taxativos, la imposibilidad de llevar a cabo las siguientes acciones: aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; completar satisfactoriamente las pruebas comerciales de los nuevos sistemas de tecnología e información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; integrar los cambios y las adquisiciones estratégicas en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relacionados con la administración de la industria de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, sin ser taxativos, aquellos factores de riesgo que se analizan en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited pueden consultarse en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y expresamente rechaza toda obligación en ese sentido.

© 2022 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas registradas de Tata Sons Private Limited en la India y ciertos países.

FUENTE Tata Communications

SOURCE Tata Communications