Tata Communications fortalece ainda mais IZO™ Internet WAN para empresas globais

SINGAPURA, 30 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Tata Communications International Pte Ltd., uma subsidiária integral da Tata Communications Ltd., facilitadora global do ecossistema digital, anunciou hoje variantes fortalecidas da IZO™ Internet WAN para empresas globais. Com serviços de rede previsíveis e confiáveis, oferecendo acesso a mais de 150 localidades geográficas, a IZO™ Internet WAN oferece serviços de Internet de alta qualidade, experiências de rede consistentes em várias opções de serviço, como Internet de banda larga. A rede agora permite a transferência perfeita de dados de filiais para data centers, de filiais para nuvens e entre várias nuvens para empresas. As empresas podem ter uma gestão simples e ágil sobre suas redes globais e regionais. As novas versões foram lançadas para empresas na América do Norte, Europa, Reino Unido e Irlanda e mercados da Ásia-Pacífico.

A IZO™ Internet WAN da Tata Communications é adequada para empresas que estão introduzindo serviços em nuvem em suas arquiteturas de TI e rede existentes e para empresas que desejam ampliar seu alcance global a novos mercados de forma econômica. A IZO™ Internet WAN atende a todos os setores, como manufatura, TI, ITeS, serviços, varejo, BFSI, etc. Lançada em 2014, a IZO™ Internet WAN, é a primeira internet previsível e confiável do mundo.

"Ouvimos atentamente nossos clientes corporativos globais e, para eles, o tempo de atividade garantido é fundamental para os negócios. Por isso, nosso objetivo sempre foi fornecer Internet de alta qualidade e disponibilidade. Expandimos nosso alcance global, adicionamos variantes de serviços de acesso dedicado à Internet à banda larga para atender às diferentes necessidades comerciais dos clientes e asseguramos conformidades regulatórias transfronteiriças para que as empresas possam ter Internet previsível e confiável para administrar seus negócios. Simplificamos a operação e a gestão, e aprimoramos a experiência de nossos clientes em todas as localidades geográficas", disse Song Toh, vice-presidente de serviços de rede global da Tata Communications.

"A IZO™ Internet WAN da Tata Communications nos habilitou focar em nosso negócio principal, ao mesmo tempo em que aprimoramos a eficiência e a eficácia de nosso pessoal. Além disso, a maior disponibilidade está aprimorando nossa experiência. No mundo atual, as empresas estão cada vez mais priorizando e migrando cargas de trabalho para a nuvem. Nesse contexto, a ausência de garantia de desempenho, tempo de atividade e restauração curta das ofertas de mercado, tais como Internet dedicada ou banda larga, podem significar um obstáculo crítico para qualquer empresa. A Tata Communications ajudou a atender a essa necessidade vital em um momento muito oportuno para nossos negócios", disse Øystein Eide, vice-presidente e diretor de infraestrutura de nuvem da DNV AS.

O Gartner prevê que as crescentes implementações na nuvem de aplicativos essenciais aos negócios levarão 30% das empresas globais a utilizar serviços de Internet aprimorados até 2023, contra menos de 1% em 2020.

"As empresas estão confiando cada vez mais tráfego de negócios prioritário às conexões de Internet. Para oferecer suporte a esses negócios, a experiência corporativa na Internet deve ser confiável, previsível e contínua. A IZO™ Internet WAN da Tata Communications tem como objetivo oferecer alto desempenho consistente entre os terminais de Internet de banda larga e os serviços em nuvem como uma opção de serviço amplamente disponível e confiável", disse Brian Washburn, diretor de pesquisa, provedor de serviços corporativos e de atacado da Omdia.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e de advertências

Certas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, estratégia de negócios, o desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e a economia geral na Índia, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento e projeções de tendências do setor, o que pode fazer com que resultados reais, desempenho ou realizações da Tata Communications ou resultados do setor sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem levar resultados reais, desempenho ou as conquistas a diferir materialmente dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, não aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; não desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; não concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; não estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em determinados serviços de comunicação da empresa; não integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, a economia, as condições comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas, muitos dos quais não são controlados pela Tata Communications, incluem, mas não estão limitados a, esses fatores de risco discutidos nos Relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem nenhuma obrigação e se isenta expressamente de qualquer obrigação, de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2022 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em determinados países.

