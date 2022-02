Tata Communications Global SD-WAN Managed Services reconocido como 'Líder' por Avasant

Los servicios administrados SDWAN de Tata Communications IZO™ junto con la plataforma de autoservicio y el portal de experiencia del cliente se mencionan como puntos fuertes clave

BOMBAY, India, 3 de febrero, 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), un habilitador del ecosistema digital global, recibió la posición de 'Líder' de Avasant, una firma líder de consultoría de gestión, en su informe titulado 'SD-WAN Managed Services 2021-2022 RadarView™. Este reconocimiento se otorga por exhibir una excelencia constante en las tres dimensiones clave de la evaluación (madurez de la práctica, ecosistema de asociación, inversiones e innovación), además de tener un impacto superior en el mercado en su conjunto.

Con sus servicios gestionados de extremo a extremo, Tata Communications IZO™ SDWAN permite a las empresas gestionar una transformación de red segura a través de una plataforma unificada de experiencia del cliente. En segundo lugar, la experiencia del cliente se mejora aún más a través de una plataforma de autoservicio que proporciona monitorización de red de extremo a extremo, informes, dirección de tráfico y análisis. En tercer lugar, Tata Communications tiene un portal dedicado a la experiencia del cliente.

Como indica el Informe, Tata Communications como 'Líder' ha "mostrado verdadera creatividad e innovación y ha establecido tendencias y mejores prácticas para la industria". Un líder "muestra una calidad de ejecución superior y una profundidad y amplitud fiables en todos los verticales". Avasant evaluó a más de 40 proveedores a nivel mundial.

"A medida que la pandemia aceleró el uso de la nube y los servicios digitales, las organizaciones comenzaron a darse cuenta de las limitaciones de la infraestructura WAN tradicional para manejar los crecientes requisitos de la red", explicó Abhishek Nayak, analista senior de investigación de Avasant. "Por lo tanto, las empresas recurren cada vez más a implementar servicios SD-WAN para complementar su infraestructura de red existente. Tata Communications ofrece servicios SDWAN administrados integrales a través de su oferta IZO™ SDWAN. La cartera de servicios está respaldada por una oferta WAN basada en Internet, inversiones estratégicas en construyendo casos de uso y soluciones específicos de la industria, todos los cuales se han combinado para colocar a Tata Communications como líder en los servicios administrados SD-WAN 2021-2022 RadarView™ de Avasant".

"Nos sentimos honrados de que Avasant nos otorgue la posición de 'Líder' por nuestros servicios gestionados SD-WAN globales", comentó Srinivasan CR, director digital de Tata Communications. "Hemos estado realizando esfuerzos estratégicos constantes y concertados para mejorar nuestro diseño, entrega y gestión de extremo a extremo basados en la tecnología más adecuada con nuestra solución gestionada de seguridad de red y SDWAN convergente. Seguimos enfocados en desarrollar aún más nuestras ofertas para permitir una transformación segura de la red para las empresas".

Los servicios administrados IZO™ SDWAN de Tata Communications permiten la transformación de la red para empresas de todas las industrias y, en particular, tienen una fuerte presencia en sectores como la fabricación, alta tecnología, venta minorista, CPG, entre otros. Garantiza una escalabilidad digital fiable y segura para las empresas al ofrecer una transición a la nube sin problemas, un enfoque de múltiples proveedores, un rendimiento optimizado y un alcance extendido, respaldado por la red y las asociaciones globales líderes de Tata Communications.

Tata Communications IZO™ SDWAN ofrece un modelo cogestionado y completo a sus clientes empresariales a nivel mundial en más de 130 países. Ofrece la primera WAN basada en Internet mejorada y predecible del mundo con garantía de acuerdo de nivel de servicio (SLA) de extremo a extremo y conecta a las empresas directamente con los gigantes de la nube más importantes del mundo.

Acerca de Tata Communications

Como parte del grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador global de ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de última generación, soluciones de hospedaje y seguridad en la nube y servicios de medios. Entre sus clientes se incluyen 300 de las empresas de la lista Fortune 500 y conecta a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

