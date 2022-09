Tata Communications ouvre un centre d'excellence mondial privé pour la 5G en Inde

Des essais 5G privés sont en cours en Inde pour permettre la transformation numérique des entreprises grâce à la puissance de cette technologie

MUMBAI, Inde, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitateur d'écosystème numérique mondial, ouvre aujourd'hui un centre d'excellence (CoE) mondial privé dédié à la 5G à Pune, en Inde, dans l'objectif d'accélérer les applications et les capacités de l'industrie 4.0 pour les entreprises. Ce nouveau centre d'excellence est une installation agile, sécurisée et couverte pour tester et éprouver les cas d'utilisation industriels. Tata Communications a développé des cas d'utilisation dans les secteurs de l'automobile, des métaux et des mines, des aéroports et des ports maritimes, de la fabrication, de la logistique et des soins de santé. L'entreprise sera bien placée pour permettre aux entreprises mondiales de progresser facilement dans le monde hyperconnecté.

Grâce aux essais en cours, Tata Communications sera en mesure d'éprouver des cas d'utilisation privés de la 5G tels que l'inspection automatisée de la qualité des équipements à l'aide de l'analyse des vidéos et des images, la gestion des stocks et le suivi des actifs, la détection des vols dans les entrepôts, la collaboration à distance des travailleurs basée sur la RA/VR et l'achat au détail par vidéo, pour n'en citer que quelques-uns. La société applique des mesures rigoureuses, notamment des tests d'interopérabilité pour évaluer la compatibilité de son réseau privé avec différents appareils. De plus, un contrôle et des tests stricts ont été mis en place pour garantir une connectivité stable pendant toute la durée des tests au sein du centre d'excellence.

À l'occasion de cet événement, Mysore Madhusudhan, vice-président exécutif de la collaboration et des solutions connectées chez Tata Communications, a déclaré : « La 5G a le pouvoir de transformation nécessaire pour changer la donne pour tous. Nous sommes optimistes et enthousiastes à l'idée de tirer parti de cette technologie pour assurer l'avenir des entreprises et des économies. Les premiers résultats des tests effectués dans notre centre d'excellence mondial se sont avérés très positifs, offrant à diverses industries une voie d'évolution vers des scénarios d'industrie 4.0. Nous pensons que ce centre est bien placé pour donner aux entreprises les moyens de s'assurer un avenir hyperconnecté. »

Comme indiqué dans le document « 5G the 5M way » (« Les 5M de la 5G »), Tata Communications prévoit que l'ère de la 5G se concentrera sur l'automatisation de l'interaction entre l'homme, la machine, le matériel, la méthode et le marché afin d'offrir un écosystème holistique. Cet écosystème permettra aux entreprises d'atteindre leurs objectifs commerciaux, de débloquer de nouvelles sources de revenus, de nouveaux modèles commerciaux et de s'attaquer à de nouveaux marchés grâce à des expériences sécurisées et numériques.

En outre, Tata Communications dispose déjà de deux centres d'excellence à Delhi et à Mumbai, en Inde, qui travaillent à la conception, la construction et la démonstration de divers cas d'utilisation de l'Internet des objets (IoT). La société y a présenté avec succès plusieurs cas d'utilisation de lampadaires intelligents, de travailleurs connectés, de compteurs intelligents pour l'eau, le gaz et l'énergie, de suivi des actifs et de capteurs de température et d'humidité, par exemple.

Tata Communications a pour mission de donner du pouvoir aux entreprises numériques de tous les secteurs ainsi qu'aux villes intelligentes grâce à des solutions connectées de bout en bout. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com .

À propos de Tata Communications



Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud et à des services médias. Parmi ses clients, la société compte 300 entreprises du Fortune 500. Tata connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et mises en garde



