Tata Communications reconnu comme « Leader » par Gartner pour la 9ème année consécutive

MUMBAI, Inde, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitateur mondial de l'écosystème numérique, continue d'être reconnu comme un « leader » par le Magic Quadrant de Gartner, pour les services réseau à l'échelle mondiale, pour la neuvième année consécutive. Le Magic Quadrant de Gartner a évalué Tata Communications sur l'exhaustivité de la vision et la capacité d'exécution.

« Nous sommes heureux d'avoir répondu aux attentes de nos clients et de les aider de manière proactive à gérer leurs besoins émergents, en particulier en ces temps » a déclaré Genius Wong, directeur de la technologie chez Tata Communications. « Nous acceptons humblement la reconnaissance d'un leader pour la neuvième année consécutive. Au cours de la dernière année, nous avons fait d'énormes progrès dans le développement de solutions adaptées aux besoins futurs du succès mondial des entreprises, grâce à des progrès constants, à la résilience et à l'innovation. Notre réseau mondial de niveau 1 a été le réseau de choix pour permettre aux entreprises d'offrir de la valeur à leurs parties prenantes avec agilité et connectivité transparente pour toutes leurs solutions à travers les services gérés, le WAN hybride ou les plateformes multi-fournisseurs. Nous restons engagés et concentrés sur la fourniture d'expériences client supérieures, et nous sommes reconnaissants envers nos clients et partenaires pour leur confiance, en nous et en notre réseau. »

Au cours de l'année, Tata Communications a apporté des améliorations au réseau, permettant aux entreprises de devenir plus résilientes et plus sûres pour les imprévus futurs en fournissant :

Accès aux applications professionnelles sur site et dans les clouds, accès en tout lieu avec sécurité et performances réseau de bout en bout.

Connectivité directe à neuf des principaux fournisseurs de cloud au monde avec le service de connectivité cloud Tata Communications.

Capacité réseau supplémentaire sur un modèle de paiement à l'utilisation avec « bande passante à la demande » pour répondre facilement aux besoins à court terme via un portail client en libre-service.

Selon le rapport Gartner, Magic Quadrant for Network Services, Global, Neil Rickard, Bjarne Munch, Danellie Young, Karen Brown, 21 février 2022, « La plupart des fournisseurs de services réseau mondiaux continuent de s'orienter vers une approche plus basée sur la plate-forme en utilisant un modèle as-a-service piloté par logiciel, avec des niveaux croissants de visibilité et de libre-service via des portails et des API ». Gartner ajoute : « Gartner continue d'observer l'évolution des exigences des entreprises et des critères d'achat pour les réseaux mondiaux. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la véritable valeur de l'agilité pour les réseaux d'entreprise, car les entreprises ont dû rapidement changer leurs pratiques de travail, accélérer les transformations numériques et cloud et faire face à l'évolution rapide des circonstances commerciales. Les organisations qui adoptent des technologies de mise en réseau flexibles (telles que NOD) et des approches d'approvisionnement flexibles (telles que l'apport de votre propre accès [BYO]) ont été beaucoup mieux en mesure de prendre en charge l'adaptation rapide de nouveaux points de terminaison et de nouvelles applications (y compris les services cloud et l'IoT), et l'ont fait tout en contrôlant leurs dépenses WAN. »

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud et à des services médias. Trois cents (300) des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

