Tata Communications renforce encore le réseau IZO™ Internet WAN pour les entreprises internationales

SINGAPOUR, 30 avril 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications International Pte Ltd, une filiale à part entière de Tata Communications Ltd, un facilitateur d'écosystème numérique mondial, annonce aujourd'hui des variantes renforcées d'IZO™ Internet WAN pour les entreprises internationales. Avec des services réseau prévisibles et fiables offrant un accès à plus de 150 zones géographiques, IZO™ Internet WAN offre des services Internet de haute qualité, des expériences réseau cohérentes sur diverses options de service, notamment l'Internet haut débit. Il permet désormais un transfert de données transparent des succursales vers les centres de données, des succursales vers les clouds, et sur plusieurs clouds pour les entreprises. Les entreprises sont en mesure d'avoir une gestion simple et agile de leurs réseaux mondiaux et régionaux. Les nouvelles variantes ont été lancées pour les entreprises des marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, du Royaume-Uni et d'Irlande et d'Asie-Pacifique.

IZO™ Internet WAN de Tata Communications est adapté aux entreprises qui introduisent des services de cloud dans leur architecture informatique et réseau existante et aux entreprises qui cherchent à étendre de manière rentable leur portée mondiale à de nouveaux marchés. IZO™ Internet WAN s'adresse à tous les secteurs d'activité tels que l'industrie manufacturière, l'informatique, les technologies de l'information, les services, la vente au détail, les BFSI, etc. IZO™ Internet WAN, lancé en 2014, est le premier internet prévisible et fiable au monde.

« Nous avons écouté attentivement nos clients internationaux et pour eux, la garantie de disponibilité est essentielle. Par conséquent, notre objectif a toujours été de fournir un Internet de qualité hautement disponible. Nous avons étendu notre portée mondiale, ajouté des variantes de services, de l'accès Internet dédié au haut débit, afin de répondre aux différents besoins commerciaux des clients, et assuré la conformité aux réglementations transfrontalières afin que les entreprises puissent disposer d'un Internet prévisible et fiable pour mener leurs activités. Nous avons simplifié l'exploitation et la gestion, et amélioré l'expérience de nos clients dans toutes les régions du monde », a déclaré Song Toh, vice-président des services de réseau mondiaux chez Tata Communications.

« IZO™ Internet WAN de Tata Communications nous a permis de nous concentrer sur notre activité principale, tout en améliorant l'efficacité de nos collaborateurs. De plus, une plus grande disponibilité améliore notre expérience. Dans le monde d'aujourd'hui, où les entreprises déplacent les charges de travail vers les clouds, les offres du marché comme l'Internet dédié ou le haut débit, l'absence de garantie de performance, de temps de fonctionnement et de restauration courte devient un obstacle critique pour toute entreprise. Et Tata Communications a contribué à répondre à ce besoin vital à un moment très opportun pour notre activité », a déclaré Øystein Eide, vice-président, responsable de l'infrastructure cloud, DNV AS.

Gartner prévoit que les déploiements croissants d'applications critiques dans le nuage pousseront 30 % des entreprises mondiales à utiliser des services Internet améliorés d'ici 2023, contre moins de 1 % en 2020.

« Les entreprises confient de plus en plus le trafic professionnel prioritaire aux connexions Internet. Pour soutenir ces entreprises, l'expérience Internet de l'entreprise doit être fiable, prévisible et transparente. IZO™ Internet WAN de Tata Communications vise à fournir des performances élevées et constantes entre les points d'extrémité Internet haut débit et les services cloud, en tant qu'option de service largement disponible et fiable », a déclaré Brian Washburn, directeur de recherche, Service Provider Enterprise & Wholesale d'Omdia.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud et à des services médias. 300 des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains mots et déclarations contenus dans le présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière attendue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur des activités de Tata Communications et à l'économie en général en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume de trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité de mener à bien les essais commerciaux de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes d'information pour soutenir de nouveaux produits et services, y compris les services de transmission vocale ; l'incapacité de stabiliser ou de réduire le taux de compression des prix sur certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité d'intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives, dont bon nombre ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque abordés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles à l'adresse www.tatacommunications.com . Tata Communications n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à le faire.

© 2022 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés.

TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.

