Tata Communications va acquérir l'entreprise américaine The Switch Enterprises afin d'étendre la production et la transmission de contenu vidéo en direct à l'échelle mondiale

Étendre la portée des sites d'événements sportifs américains de premier plan et s'implanter solidement en Amérique du Nord ; étendre le portefeuille de services de médias et de divertissement avec la production et la transmission de vidéos en direct, ce qui lui confère une position unique dans l'ensemble de la chaîne de valeur du contenu mondial

NEW YORK et MUMBAI, Inde, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitateur d'écosystème numérique mondial, a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu un accord définitif par le biais de sa filiale internationale détenue à 100 %, Tata Communications (Netherlands) B.V., pour acquérir The Switch Enterprises LLC. Basée à New York, The Switch est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de production et de transmission vidéo en direct de bout en bout, avec un accès aux principaux sites sportifs d'Amérique du Nord. Grâce à cette transaction, Tata Communications va prendre pied sur le marché américain des médias et du divertissement, étendre son portefeuille à la production vidéo en direct et se positionner de manière unique en tant qu'acteur de l'écosystème des médias de bout en bout dans l'ensemble de la chaîne de valeur du développement de contenu au niveau mondial.

Selon les termes de l'accord, Tata Communications a accepté d'acquérir une participation de 100 % dans The Switch Enterprises, LLC et certains de ses actifs internationaux pour une valeur d'environ 58,8 millions de dollars US (₹486,3 Crores) dans une transaction en espèces (sous réserve des ajustements de clôture habituels) uniquement. La clôture de la transaction dépend des approbations réglementaires. Avec l'union des deux entreprises, Tata Communications soutiendra les clients de The Switch avec une portée mondiale dans plus de 190 pays et territoires et The Switch apportera des capacités de production en direct de pointe aidant les organisations à produire du contenu de haute qualité et plus immersif plus rapidement et plus efficacement.

En annonçant l'acquisition, Tri Pham, directeur de la stratégie de Tata Communications, a déclaré : « Nos forces combinées, à savoir la forte présence de The Switch en Amérique du Nord et la position mondiale de Tata Communications, créeront une formidable puissance dans l'écosystème médiatique mondial, aidant les entreprises à exploiter les nouveaux modes de consommation numérique pour stimuler l'innovation et la rupture. En outre, l'infrastructure de production de The Switch en tant que modèle de service permettra aux clients de Tata Communications d'accélérer l'adoption de la production à distance à partir de n'importe quel événement dans le monde. »

Dhaval Ponda, responsable mondial du secteur des médias et du divertissement chez Tata Communications, a ajouté : « Le secteur mondial des médias et du divertissement connaît une transformation numérique unique en son genre, induite par un changement fondamental des comportements de consommation des consommateurs. Tata Communications aide déjà certaines des plus grandes fédérations sportives mondiales, des diffuseurs et des plateformes OTT à gérer cette perturbation grâce à sa plateforme média numérique de nouvelle génération. Avec l'équipe de The Switch, nous serons désormais en mesure de développer des solutions globales et évolutives englobant la programmation en direct et programmée pour la télévision, l'exploitation de vidéos préenregistrées et archivées pour la création de nouveaux contenus ainsi que toute la postproduction. Les équipes de Switch et de Tata Communications, ensemble, aideront l'industrie à évoluer vers le prochain niveau d'engagement des fans sur site et à domicile. »

Eric Cooney, président-directeur général de The Switch, a déclaré à cette occasion : « L'équipe de The Switch a travaillé dur pour créer une offre de production et de transmission en direct leader du marché aux États-Unis et au-delà. Nous sommes extrêmement fiers de nos réalisations et de la confiance que les entreprises médiatiques de niveau 1 accordent à nos services. À mesure que l'industrie des médias évolue, The Switch a un rôle de plus en plus important à jouer dans l'avenir du sport et du divertissement en direct et pour aider nos clients à maximiser leur contenu lucratif. Avec Tata Communications, nous allons accélérer ce voyage en apportant stabilité, investissement et vision pour soutenir la croissance future. Je suis enthousiaste pour l'avenir de The Switch et les opportunités que cela apporte à notre équipe et à nos clients. »

À l'issue de la transaction, The Switch Enterprises rejoindra l'entreprise Media and Entertainment Services (MES) de Tata Communications sous la direction de Dhaval Ponda.

À propos de The Switch Enterprises

Dans le monde plein d'action de la production et de la diffusion de vidéos en direct, The Switch est toujours là et toujours présent , établissant la référence du secteur en matière de qualité, de fiabilité et de niveaux de service inégalés. Fondée en 1991 et basée à New York, The Switch relie les téléspectateurs du monde entier à des événements en direct depuis près de trois décennies, en leur apportant le contenu qu'ils souhaitent sur des plateformes de télévision linéaire, à la demande et en streaming, sur de multiples écrans et appareils.

La plateforme de production complète de The Switch combine des services mobiles et à distance pour permettre à ses clients d'enregistrer, monter et conditionner de manière rentable des reportages en direct convaincants et de haute qualité. Le réseau de distribution de The Switch relie les installations de production à plus de 800 des plus grands producteurs et distributeurs de contenu, ainsi qu'à des sites sportifs et événementiels, reliant ainsi de manière transparente les détenteurs de droits, les diffuseurs, les plateformes de diffusion en continu, les médias et les services web, et permettant de diffuser du contenu en direct dans le monde entier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.theswitch.tv .

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM, BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. Trois cents (300) des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

