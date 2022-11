Tata Communications vise à autonomiser 5 millions de femmes d'ici 2024

Lancement de la phase 2 du projet « School of Hope and Empowerment » en collaboration avec The Better India; extension aux États de Bihar et d'Odisha

MUMBAI, Inde, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitateur d'écosystème numérique mondial, a lancé aujourd'hui la phase 2 de son projet « School of Hope and Empowerment » (S.H.E) destiné à fournir une éducation à l'entreprenariat et une orientation professionnelle à 5 millions de femmes d'ici 2024 dans les États de Bihar et d'Odisha en Inde. La phase 1 du projet a motivé des femmes à terminer la série d'études et à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour créer et gérer une entreprise de manière indépendante, garantissant ainsi l'accès à une éducation de qualité pour toutes.

« La phase 1 du projet School of Hope and Empowerment a permis d'améliorer le bien-être des femmes de Jharkhand et de leur donner les moyens de jouer un rôle essentiel dans le développement de leur famille et de la communauté dans son ensemble », a déclaré Aadesh Goyal, directeur des ressources humaines de Tata Communications. « Dans la phase 2, nous allons maintenant décupler ce projet pour aider les femmes des États de Bihar et d'Odisha en Inde. Grâce à ce projet, nous élargissons l'accès aux modules d'apprentissage autonomes, à l'écosystème de soutien local et aux micro-communautés pour combler le fossé du développement rural et de l'égalité des sexes. »

La phase 1 du projet, lancée lors de la Conférence mondiale de l'UNESCO de 2021, a dépassé son objectif et a permis à plus d'un million de femmes de l'État de Jharkhand de recevoir une formation à l'entrepreneuriat en seulement un an, bien avant les trois années prévues.

Les femmes autonomes de ce projet incarnent le courage et la confiance, en surmontant les obstacles structurels, notamment les stéréotypes sexistes, les responsabilités ménagères, les contraintes financières et les pressions sociales. Initiative de communication d'impact multi-média et multi-acteurs, ce projet est conçu en collaboration entre Tata Communications et The Better India pour soutenir et éduquer les femmes des régions rurales de l'Inde. Comme indiqué dans le rapport sur le développement durable 2022 de Tata Communications, la durabilité repose sur le principe que des résultats économiques positifs sont possibles lorsque nous gérons efficacement nos activités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et s'aligne sur les Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD de l'ONU) en matière de politique et de pratique. Le projet « School of Hope and Empowerment » s'aligne sur l'objectif de développement durable numéro 5 (égalité des sexes) et numéro 8 (croissance économique) des Nations unies. Il donne aux jeunes et aux communautés rurales (en particulier aux femmes) des moyens d'action économiques et sociaux grâce à des formations professionnelles, à l'esprit d'entreprise et à l'acquisition de compétences pratiques qui améliorent l'accès aux ressources, aux nouvelles technologies et aux services financiers, et les aide à devenir des contributeurs actifs à l'économie.

Pour célébrer et reconnaître le succès de la phase 1 de ce projet, les deux partenaires ont dévoilé une série de vidéos éducatives présentant de vraies femmes entrepreneurs et leurs histoires. L'une de ces histoires est celle de Kalawati Kumari, une habitante du village de Kurumdegi dans le district de Simdega, dans le Jharkhand. Bénéficiaire du projet, elle a obtenu une subvention d'entreprise pour créer une minoterie qu'elle gère aujourd'hui avec ses propres fonds. Elle crée et entretient également des relations avec ses clients et fait fonctionner la minoterie. « L'atelier a formé sur des sujets tels que la tenue des comptes, la gestion des relations avec les clients, l'environnement du magasin, l'importance de l'épargne », a déclaré Kalawati.

À propos de School of Hope and Empowerment (S.H.E.)

The School of Hope and Empowerment est une initiative communautaire co-créée et soutenue par Tata Communications qui exploite la technologie mobile pour doter les membres de la communauté des connaissances, des compétences et des outils nécessaires pour s'engager dans des choix de moyens de subsistance durables. Il s'agit d'une initiative de communication d'impact multimédia, multicanal et multipartite qui exploite la puissance de la connectivité numérique et des partenariats pour étendre la formation à l'entrepreneuriat aux femmes des régions éloignées. Par ce biais, notre objectif est de créer des environnements favorables dans lesquels les femmes peuvent s'établir en tant que leaders et entrepreneurs locaux grâce à l'inspiration, l'éducation et le mentorat. Il comprend également des exemples où les investissements du secteur privé, les organisations communautaires, les ONG et les missions de l'État en matière de moyens de subsistance s'associent pour étendre l'éducation non formelle tout en faisant progresser d'autres ODD interconnectés (ODD 5 et 8).

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM, BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud et à des services médias. Trois cents (300) des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

