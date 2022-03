Tata Communications zum 9. Mal in Folge von Gartner als ‚Leader' ausgezeichnet

Ernennung zum Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Netzwerkdienste, Global 2022

MUMBAI, Indien, 3. März 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , ein globaler digitaler Ökosystem-Enabler, wird vom Gartner Magic Quadrant für Network Services, Global, zum neunten Mal in Folge als ‚Leader' ausgezeichnet. Der Gartner Magic Quadrant bewertete Tata Communications hinsichtlich der Vollständigkeit der Vision und der Ausführungsfähigkeit.

„Wir freuen uns, dass wir die Erwartungen unserer Kunden erfüllt haben und ihnen gerade in diesen Zeiten proaktiv dabei helfen können, ihre neuen Bedürfnisse zu erfüllen", so Genius Wong, Chief Technology Officer von Tata Communications. „Wir nehmen die Auszeichnung als ‚Leader' zum neunten Mal in Folge mit Demut entgegen. Im Laufe des letzten Jahres haben wir große Fortschritte bei der Entwicklung von Lösungen gemacht, die den zukünftigen Anforderungen des globalen Erfolgs von Unternehmen gerecht werden, und zwar durch ständigen Fortschritt, Widerstandsfähigkeit und Innovation. Unser globales Tier-1-Netzwerk ist das Netzwerk der Wahl, wenn es darum geht, dass Unternehmen ihren Stakeholdern mit Agilität und nahtloser Konnektivität für alle ihre Lösungen über Managed Services, hybrides WAN oder Multivendor-Plattformen einen Mehrwert bieten. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Kunden eine hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und sind unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen in uns und unser Netzwerk dankbar."

Im Laufe des Jahres hat Tata Communications das Netzwerk verbessert, sodass Unternehmen widerstandsfähiger und sicherer für künftige Eventualitäten werden, indem Folgendes bereitgestellt wird.

Zugriff auf On-Premise- und Cloud-Business-Apps, überall Zugriff mit Sicherheit und End-to-End-Netzwerkleistung.

Direkte Konnektivität zu neun der weltweit größten Cloud-Anbieter mit Tata Communications Cloud-Konnektivitätsdienst.

Zusätzliche Netzwerkkapazitäten nach einem Pay-as-you-go-Modell mit ‚Bandwidth-on-Demand' zur Deckung des kurzfristigen Bedarfs bequem über ein Self-Service-Kundenportal.

Laut dem Bericht, Gartner, Magic Quadrant for Network Services, Global, Neil Rickard, Bjarne Munch, Danellie Young, Karen Brown, 21. Februar 2022, „bewegen sich die meisten globalen Netzwerkdienstleister weiter in Richtung eines plattformbasierten Ansatzes mit einem softwaregesteuerten As-a-Service-Modell, mit einem zunehmenden Maß an Transparenz und Selbstbedienung über Portale und APIs". Gartner weiter: „Gartner beobachtet weiterhin Änderungen in den Unternehmensanforderungen und Kaufkriterien für globale Netzwerke. Die COVID-19-Pandemie hat den wahren Wert von Agilität für Unternehmensnetzwerke hervorgehoben, da Unternehmen ihre Arbeitsmethoden schnell ändern, die digitale und Cloud-Transformation beschleunigen und mit sich schnell ändernden Geschäftsumständen fertig werden mussten. Unternehmen, die flexible Netzwerktechnologien (z. B. NOD) und flexible Beschaffungsansätze (z.B. Bring Your Own [BYO] Access) einsetzen, sind viel besser in der Lage, die rasche Aufnahme neuer Endgeräte und neuer Anwendungen (einschließlich Cloud Services und IoT) zu unterstützen und gleichzeitig ihre WAN-Ausgaben zu kontrollieren."

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Tata Communications

Das zur Tata Group gehörende Unternehmen Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Verkehrsvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications; und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2022 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

SOURCE Tata Communications