Tata Elxsi und Lenovo arbeiten zusammen, um bewährte, skalierbare und einfach zu implementierende XR-Lösungen für Unternehmen anzubieten

Tata Elxsi und Lenovo wollen End-to-End-Lösungen und -Dienstleistungen für Kunden anbieten, die die intelligenten XR-Geräte von Lenovo verwenden, die die Arbeit in großen und kleinen Büros und in der Industrie verändern. Tata Elxsi und Lenovo werden Unternehmen in die Lage versetzen, umfassende Lösungen für die digitale Transformation bereitzustellen. Diese erstrecken sich auf die Bereiche Konstruktion und Modellierung, Wartung und Reparatur, Remote-Zusammenarbeit, Arbeitssicherheit und Schulung usw. und tragen dazu bei, Kosten zu sparen, die Effizienz zu steigern und die Produktivität zu erhöhen.