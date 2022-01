TATA Projects renforce sa présence en Afrique, affichant un carnet de commandes d'environ 323 millions de dollars

Dans la région de l'Afrique de l'Est, TATA Projects a été sélectionnée pour construire une ligne de transmission aérienne de 400 kV c.c., s'étendant sur 280 km entre Nyakanazi et Kigoma, en Tanzanie, dans le cadre d'un projet de 79 millions de dollars financé par la Banque africaine de développement (BAD).

Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, TATA Projects a obtenu des contrats d'une valeur approximative de 244 millions de dollars, dans le cadre de projets de lignes de transmission, de sous-stations et de distribution. En outre, TATA Projects a signé un contrat d'environ 106 millions de dollars pour mener un projet de distribution au Mali, financé par la Banque mondiale dans le cadre du Programme régional d'accès à l'électricité de la CEDEAO. La compagnie malienne EDM a aussi placé une commande auprès de l'entreprise pour une extension de sous-station.

Parallèlement, TATA Projects a été choisie pour construire environ 500 km de lignes de transmission aériennes de 330 kV au Burkina Faso et au Niger. Ces projets financés par la Banque mondiale et la BAD ont une valeur approximative de 110 millions de dollars et renforcent encore la présence de l'entreprise dans la région.

Après avoir élargi sa présence en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, TATA Projects a réussi à s'établir dans la nation centrafricaine du Cameroun, où l'entreprise a été sélectionnée pour mener un projet de ligne de transmission d'une valeur approximative de 21 millions de dollars financé par la Banque mondiale.

S'exprimant sur la croissance de l'entreprise en Afrique, M. Rajesh Kumar Pandey, responsable de la division stratégique International Business de TATA Projects Ltd, a déclaré : « L'électricité est un bien de première nécessité et la mise en œuvre de ces projets aidera une plus grande partie de la population en les connectant à un système plus performant. Nos projets contribueront ainsi à la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 7, qui est d'assurer l'accès pour tous à une énergie propre et abordable. À mesure que notre entreprise croît, nous devons mesurer notre performance dans cinq domaines, à savoir le contact, la connexion, l'accès, l'efficacité et l'abordabilité, en vue de favoriser la croissance durable des collectivités et des pays, et de rendre leur relation avec TATA plus harmonieuse. »

Une fois achevés, ces projets amélioreront les capacités des systèmes, débloqueront les centres de demande et rendront l'électricité accessible aux consommateurs, favorisant ainsi le développement et la prospérité économique de la région.

