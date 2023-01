Tata Technologies comemora sexto ano consecutivo de liderança global em EP&D na Zinnov Zones 2022

A Tata Technologies ficou em primeiro lugar entre todos os especialistas globais de ER&D em eletrificação da Índia e em segundo lugar no mundo como a ESP preferida pelos OEMs que estão iniciando sua jornada de eletrificação.

PUNE, Índia, COVENTRY, Inglaterra e DETROIT, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Tata Technologies, empresa líder global em engenharia de produtos e serviços digitais, anunciou hoje que foi reconhecida como líder global na Zinnov Zones para classificações de serviços de EP&D pelo sexto ano consecutivo. A empresa foi apresentada como a parceira de eletrificação preferida pelos OEMs globais, ocupando o primeiro lugar entre todos os especialistas globais de EP&D em eletrificação da Índia e o segundo lugar no mundo. A empresa também ficou em primeiro lugar entre todos os provedores globais de serviços de engenharia e EP&D automotivas da Índia e em terceiro no mundo.

TATA Technologies Logo

A visão da Tata Technologies de "engenharia para um mundo melhor" incorpora o compromisso de oferecer soluções sustentáveis de engenharia e transformação digital em toda a cadeia de valor dos produtos. O estudo Zinnov Zones 2022 reconheceu que a Tata Technologies fez conquistas impressionantes em todas as principais áreas da cadeia de valor dos produtos. A empresa foi posicionada como líder global em EP&D automotiva, serviços de eletrificação, engenharia digital, indústria 4.0 e serviços de EP&D aeroespacial. A ampla melhoria nas classificações é uma prova de suas soluções interessantes em toda a cadeia de valor de engenharia e fabricação de produtos, recursos prontos para veículos elétricos, soluções integradas de software, serviços de transformação digital, soluções de fabricação digital, base global de clientes diversificada e várias conquistas durante o ano passado. Além disso, suas ofertas personalizadas em torno de MRO, projeto e simulação de ferramentas e soluções pós-venda para o setor aeroespacial foram reconhecidas por sua geração de valor.

Refletindo sobre as classificações Zinnov Zones 2022, Warren Harris, CEO e diretor administrativo da Tata Technologies, disse: "É uma honra sermos reconhecidos como líderes globais em serviços de EP&D pelo sexto ano consecutivo e como os primeiros entre todos os especialistas globais de EP&D em eletrificação da Índia. As classificações da Zinnov são uma verdadeira prova do progresso que fizemos no ano passado e mostram como melhoramos nossa proposta de valor em toda a cadeia de valor dos produtos. Também reforçam nosso compromisso de continuar investindo em nossos recursos de engenharia digital e recursos prontos para VEs para ajudar nossos clientes a lançar produtos competitivos."

Sidhant Rastogi, sócio-gerente e diretor global da Zinnov, declarou: "A Tata Technologies transformou a forma como os produtos globais são projetados, fabricados e reparados por meio da alavancagem de sua solução e do ecossistema de aceleração em toda a cadeia de valor de EP&D de produtos. Ela ganhou vários grandes contratos nas áreas de veículos elétricos, softwares integrados, indústria 4.0 e engenharia digital. Ela estabeleceu um histórico de oferecer soluções de ponta em escala em mobilidade elétrica e transformação digital para diversos clientes de destaque em todo o mundo. A empresa conseguiu se posicionar como a primeira entre todas as especialistas globais de EP&D automotiva e em eletrificação da Índia, com o respaldo de sua solução pronta para o desenvolvimento de veículos elétricos e aceleradores como eVMP e Pulse. Sua posição de liderança nas várias etapas da cadeia de valor dos produtos nas Zinnov ER&D Zones 2022 reflete seus fortes recursos nas verticais de VEs, automotiva e aeroespacial."

Santosh Singh, vice-presidente sênior e diretor global de marketing e excelência em negócios da Tata Technologies, disse: "Somos o parceiro estratégico de engenharia ao qual as empresas recorrem quando desejam melhorar. Da entrega de resultados específicos a soluções de desenvolvimento de produtos de ponta a ponta, a Tata Technologies é a parceira preferida em serviços de engenharia das empresas que desejam transformar seu portfólio de produtos e lançar novos VEs rapidamente. O reconhecimento da Zinnov Zones como a especialista global número um em VEs da Índia nos posiciona como uma marca desejável para talentos que queiram atuar em projetos globais e trabalhar com uma empresa orientada por propósitos."

O comunicado à imprensa está disponível no site, LinkedIn, Twitter e Instagram.

A Zinnov Zones é uma classificação anual publicada pela Zinnov, que avalia os provedores de serviços globais com base em suas competências, capacidades e sucesso no mercado.

Sobre a Tata Technologies

A Tata Technologies é uma empresa global de engenharia de produtos e serviços digitais dedicada ao cumprimento de sua missão de ajudar o mundo a dirigir, voar, construir e cultivar, permitindo que seus clientes façam produtos melhores. Para mais informações, acesse www.tatatechnologies.com. Siga-nos no Instagram, LinkedIn e Twitter para obter as atualizações mais recentes. Entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]

Sobre a Zinnov

A Zinnov é uma empresa global de consultoria em gestão que oferece assessoria a mais de 250 empresas da Fortune 500 em suas jornadas de geração de valor. Para mais informações, acesse www.zinnov.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1975981/Tata_Technologies_Zinnov_Zones.jpg

FONTE TATA Technologies

SOURCE TATA Technologies