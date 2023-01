Tata Technologies se distingue pour la 6e année consécutive par son leadership mondial en matière d'ER&D dans le Zinnov Zones 2022

Tata Technologies s'est hissée à la 1re place du classement des spécialistes mondiaux de l'électrification ER&D basés en Inde et à la 2e place au niveau mondial des ESP de choix pour les OEM qui se lancent dans l'électrification.

PUNE, Inde et COVENTRY, Angleterre et DETROIT, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Tata Technologies , une entreprise mondiale de pointe dans le domaine de l' ingénierie de produits et des services numériques , a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue pour la sixième année consécutive comme un leader mondial dans le classement du Zinnov Zones pour les services ER&D. La société a été présentée comme le partenaire de choix en matière d'électrification pour les équipementiers mondiaux en se hissant à la 1re place du classement des spécialistes mondiaux de l'électrification ER&D basés en Inde et à la 2e place au niveau mondial . Elle s'est également classée à la 1re place parmi tous les fournisseurs mondiaux de services d'ingénierie ER&D automobile basés en Inde et à la 3e place au niveau mondial.

La vision de Tata Technologies qui consiste à concevoir un monde meilleur incarne un engagement à offrir des solutions d' ingénierie et de transformation numérique durables sur l'ensemble de la chaîne de valeur des produits. Le rapport Zinnov Zones 2022 souligne les gains impressionnants réalisés par Tata Technologies dans tous les domaines clés de la chaîne de valeur des produits. Elle se positionne comme étant un leader mondial dans les domaines de l'ER&D automobile , des services d' électrification , de l' ingénierie numérique , de l' industrie 4.0 et des services d'ER&D aérospatiale . Sa progression générale dans le classement est le résultat de ses solutions attractives dans la chaîne de valeur de l'ingénierie et de la fabrication des produits, de ses capacités clé en main en matière de véhicules électriques , de ses solutions logicielles embarquées , de ses services de transformation numérique , de ses solutions de fabrication numérique , de sa base de clients mondiale diversifiée et de ses importants contrats remportés l'année dernière. En outre, ses offres personnalisées relatives au MRO , à la conception et à la simulation d'outils, ainsi qu'aux solutions de pièces détachées pour l'industrie aérospatiale ont été récompensées pour leur création de valeur.

En réaction au classement du Zinnov Zones 2022, Warren Harris, PDG et MD de Tata Technologies, a déclaré : « C'est un honneur d'être reconnu comme un leader mondial des services ER&D pour la sixième année consécutive, et le premier parmi tous les spécialistes mondiaux de l'électrification ER&D basés en Inde. Le classement Zinnov reflète les progrès que nous avons faits l'année dernière et illustre la façon dont nous avons amélioré notre proposition de valeur dans toute la chaîne de valeur des produits. Il renforce également notre engagement à continuer d'investir dans nos capacités d'ingénierie numérique et de solutions clé en main en matière de véhicules électriques pour aider nos clients à lancer des produits compétitifs. »

Sidhant Rastogi, associé directeur et responsable mondial de Zinnov, a indiqué : « Tata Technologies a transformé la façon dont les produits mondiaux sont conçus, fabriqués et entretenus en tirant parti de son écosystème de solutions et d'accélérateurs dans toute la chaîne de valeur des produits ER&D. Elle a remporté plusieurs gros contrats dans les domaines des véhicules électriques, des logiciels embarqués, de l'industrie 4.0 et de l'ingénierie numérique. Elle a fait ses preuves en fournissant des solutions haut de gamme d'e-mobilité et de transformation numérique pour divers clients de renom dans le monde entier. Elle a réussi à se hisser à la 1re place des spécialistes mondiaux de l'électrification et de l'automobile ER&D basés en Inde, grâce à sa solution clé en main de développement de véhicules électriques et à ses accélérateurs comme eVMP et Pulse. Sa position de leader dans les différentes étapes de la chaîne de valeur des produits dans le Zinnov ER&D Zones 2022 reflète ses fortes capacités dans les secteurs verticaux des véhicules électriques, de l'automobile et de l'aérospatiale. »

Santosh Singh, vice-président senior et responsable mondial du marketing et de l'excellence commerciale chez Tata Technologies, a dit : « Nous sommes le partenaire d'ingénierie stratégique vers lequel les entreprises se tournent lorsqu'elles aspirent à améliorer leurs performances. Des résultats distincts aux solutions de développement de produits de bout en bout, Tata Technologies est le partenaire de choix en matière de services d'ingénierie pour les entreprises qui souhaitent transformer leur portefeuille de produits et lancer rapidement de nouveaux véhicules électriques. La reconnaissance du Zinnov Zones comme le N° 1 des spécialistes mondiaux de véhicules électriques basés en Inde nous positionne comme une marque attrayante pour les talents qui veulent participer à des projets mondiaux et travailler au sein d'une organisation ambitieuse. »

Le Zinnov Zones est un classement annuel publié par Zinnov qui évalue les fournisseurs de services mondiaux en fonction de leurs compétences, de leurs capacités et de leurs performances sur le marché.

À propos de Tata Technologies

Tata Technologies est une entreprise mondiale d'ingénierie de produits et de services numériques qui a pour mission d'aider le monde à conduire, voler, construire et cultiver en permettant à ses clients de développer de meilleurs produits. Pour plus d'informations, consultez le site www.tatatechnologies.com . Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , Twitter pour connaître les dernières actualités. Contactez-nous à l'adresse [email protected]

À propos de Zinnov

Zinnov est un cabinet de conseil en management international qui a accompagné avec succès plus de 250 entreprises du Fortune 500 dans leur parcours de création de valeur. Pour plus d'informations, visitez le site www.zinnov.com

