TAURUS e CBC participam da 2ª edição da Shot Fair, feira de armas no Brasil com renomados especialistas, workshops e exposição de produtos

JOINVILLE, Brasil, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) estarão presentes como principais patrocinadoras e expositoras da Shot Fair Brasil 2022, que acontecerá entre os dias 03 e 06 de agosto no Centro de Convenções e Exposições Expoville, em Joinville (SC).

O evento abrigará, em um espaço de 20 mil m², estandes com grandes marcas nacionais e internacionais de produtos e serviços voltados ao setor de armas e munições, com intuito de trazer as inovações tecnológicas do mercado e gerar negócios.

Líderes mundiais em seus segmentos, a Taurus e a CBC terão na Shot Fair Brasil 2022 o maior estande entre os expositores. Ao todo serão 240 m², onde os visitantes encontrarão o completo portfólio de produtos que são sucesso no cenário nacional e internacional de armas de fogo e munições, assim como as novidades das marcas.

Quem visitar o estande da Taurus e da CBC também poderá experienciar um jogo em realidade virtual desenvolvido exclusivamente para a feira. A atração simula um estande de tiros com três opções de armas – a recém-lançada Taurus GX4 Graphene, o fuzil T4 .300 BLK e a espingarda Pump Military cal. 12 da CBC – e alvos característicos para cada tipo de armamento. O tempo e a pontuação serão registrados diariamente, estabelecendo um ranking entre os participantes ao final do dia.

O primeiro colocado do dia 03/08 (dia exclusivo para lojistas do segmento) e o primeiro colocado no ranking geral entre os dias 04 e 06/08 (dias da feira aberta ao público) terão a oportunidade de conhecer a fábrica da Taurus nos Estados Unidos. Já quem ficar em 2º e 3º no dia exclusivo ao lojista, e 1º e 2° nos dias abertos ao público terão como destino uma visita à empresa sediada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ao todo, 10 jogadores serão premiados pelo melhor desempenho e pontuação.

A Taurus irá expor na Shot Fair Brasil 122 armas desativadas, sendo 71 pistolas, 28 revólveres e 23 armas longas. Entre as novidades, a empresa apresenta em primeira mão o fuzil T10 na versão desenvolvida especialmente para caça e tiro esportivo. O T10 em calibre .308 Win/7,62x51 na versão Lightweigth Precision é o mais leve do mercado, com apenas 3,8kg e cano de 20 polegadas em aço inoxidável 416R (aço especial utilizado em armas de precisão). Possui coronha totalmente ajustável (comprimento e altura), mecanismo de disparo com gatilho flat face de duplo estágio com carga de acionamento ajustável de 0,8 a 3kg e componentes do mecanismo revestidos de níquel químico, trazendo maior durabilidade e sensibilidade de disparo. Além disso, tem Upper, Lower e Guarda-mão Mlok com revestimento em Cerakote® e será fornecido com dois carregadores com capacidade de 20 disparos e um com capacidade de 10 disparos.

Os visitantes poderão conferir entre os recentes lançamentos a pistola GX4 Graphene, primeira arma do mundo com grafeno na composição de seus componentes injetados e no tratamento superficial das peças metálicas e que marca o início da 3ª geração de pistolas, a edição especial da pistola G2C em comemoração aos 40 anos da fábrica da Taurus nos Estados Unidos e o fuzil T4 .300 BLK no calibre .300 Blackout em duas versões, com cano de 9 ou 16 polegadas.

Também estarão em exposição no estande da empresa a premiada TX22, considerada a pistola calibre .22 LR mais avançada do mercado, as pistolas TH9 e TH9C, da conceituada linha de armas TSeries, a pistola 1911 na versão 9mm (recém-lançada), assim como a série G, composta por pistolas com armação de polímero de alta resistência e qualidade, na qual inclui as pistolas G2c Colors nas cores preta, lilás, verde militar e marrom, e as pistolas G3 e G3c com o inovador sistema T.O.R.O (Taurus Optic Ready Option), projetado para receber a maioria das miras ópticas disponíveis no mercado através de placas intercambiáveis.

Na linha de revólveres, destaque para os principais modelos RT 692, RT 627, RT 608, RT 605 e Ranging Hunter 44H, especialmente desenvolvido para o mercado de caça e lazer. E na linha de carabinas, a Taurus irá expor os modelos CT9 e CTT40.

Já a CBC mostrará no estande mais de 60 armas longas e mais de 2 mil munições, entre diferentes calibres e configurações de projéteis, do .22LR às munições militares de médios calibres, que estarão em exposição.

Entre os próximos lançamentos, os visitantes poderão conferir na Shot Fair Brasil as munições .22WMR nas versões FMJ e JHP (ogival e expansiva), o rifle .22WMR Magnum com coronhas em madeira e polipropileno, o rifle .22WMR Magnum da série comemorativa aos 200 anos da Independência do Brasil e a espingarda Pump Military com cano de 14", da série especial CBC 96 anos.

Também estarão em exposição recentes lançamentos como os Rifles .22LR, Semiautomático Táctico com capacidade de 25+1 disparos, Lever Action Rio Bravo e Pump Action, ambos com capacidade de 15+1 disparos, as munições para treinamento Polymatch – projéteis revestidos por quatro camadas de polímero especial que proporciona menor aquecimento e atrito no cano da arma, estendendo assim a vida útil do armamento, e a nova geração de munições expansivas Pro Shock CBC, que possui design de projétil desenvolvido com uma técnica construtiva especial, permitindo desempenho superior e aliando resultados de expansão consistentes à alta performance.

Outra novidade apresentada pela CBC é sua linha de acessórios e vestuário.

No segmento de armas longas, a CBC traz também novidades em calibres como o .308Win e 30-30Win, entre outros, que serão lançadas futuramente no mercado. Além destas novidades, estará exposto todo o portfólio de armas, incluindo carabinas de pressão e armas de fogo nacionais e importadas pela CBC, voltadas para prática esportiva, lazer e segurança.

Especialistas renomados também farão parte da programação da Shot Fair Brasil com palestras, oficinas e workshops sobre os mais diversos temas, entre eles a legislação atual brasileira sobre o porte e posse de armas, defesa pessoal e tiro esportivo.

Uma das principais atrações será a palestra do escritor norte-americano John Lott Jr, referência na defesa do direito às armas nos Estados Unidos. Entre os nomes confirmados estão também o do atleta do tiro Felipe Wu, medalhista de prata nas Olimpíadas Rio 2016, o do professor de Direito Penal, autor de obras jurídicas e secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, e o do escritor, palestrante e instrutor de armamento e tiro, Bene Barbosa, entre outros.

A Shot Fair Brasil é voltada a todos os públicos, entre eles caçadores, colecionadores, atiradores esportivos, profissionais da área de segurança e admiradores do segmento de armas e munições. Em sua 1ª edição, realizada em 2021, a feira contou com a circulação de cerca de 15 mil pessoas, participação de 55 expositores e geração de R$ 19 milhões em negócios. Para este ano, a estimativa é de um público de 30 mil visitantes e mais de 100 empresas expositoras da área.

Mais informações sobre a Shot Fair Brasil e a programação completa em https://shotfairbrasil.com.br

SERVIÇO

Shot Fair Brasil

Data: 03 a 06 de agosto de 2022

Local: Centro de Convenções e Exposições Expoville. Rua XV de Novembro, 4315, Glória – Joinville/SC.

Nº do estande da TAURUS/CBC: Z.20

Sobre a TAURUS

A Taurus é uma Empresa Estratégica de Defesa e integrante da Base Industrial de Defesa (BID), com 82 anos de história e reputação sólida, baseada no seu compromisso com a excelência. Sediada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e com uma unidade produtiva em Bainbridge, na Geórgia (EUA), possui um completo portfólio de produtos composto por revólveres, pistolas, submetralhadoras, fuzis, carabinas, rifles e espingardas, atendendo os mercados civil, militar e policial no Brasil e em mais de 100 países. A companhia emprega cerca de 3.500 pessoas e movimenta uma grande cadeia de fornecedores que geram milhares de empregos indiretos.

A empresa investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, possui parcerias com renomadas instituições de ensino e conta com um Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil/Estados Unidos (CITE). Em reconhecimento pelo seu elevado padrão de qualidade e inovação, já recebeu 36 prêmios internacionais, entre eles o NASGW-POMA Caliber, uma das premiações mais importante da indústria de armas norte americana, que elegeu a pistola Taurus GX4 como "Melhor Nova Arma de 2021" e "Melhor Novo Produto Geral". A Taurus é a líder mundial na fabricação de revólveres e uma das maiores produtoras de pistolas do mundo, além de ser a maior vendedora de armas curtas no mundo e a marca mais importada no exigente mercado dos Estados Unidos.

Sobre a CBC

Solidez, inovação e foco no cliente. Esta tem sido a postura da CBC desde sua fundação, em 1926. Nas plantas produtivas de São Paulo e Rio Grande do Sul é fabricada uma completa gama de produtos voltados à defesa, segurança, esporte e lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria. Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas brasileiras, atuando como arsenal nacional para defesa da soberania nacional. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é uma das maiores fornecedoras mundiais de munição para países da OTAN. Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, o Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes.

FONTE Taurus; Companhia Brasileira de Cartuchos

